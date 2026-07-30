أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مصر تُعد "صديقًا وشريكًا مهمًا في المنطقة"، مشددًا على أن أمنها "يحظى بأهمية قصوى" بالنسبة لإيران.

وقال عراقجي في منشور له على منصة "اكس": "تُعد مصر صديقًا وشريكًا مهمًا في المنطقة، ويُشكّل أمنها أهميةً قصوى بالنسبة لنا".

وأضاف: "يجب علينا جميعًا أن نكون يقظين تجاه المخططات "الإسرائيلية" وعمليات (العلم الزائف) التي تهدف إلى تقويض السلام الإقليمي"، معتبرًا أن "التهديد واضح، ومشترك، ويخشَى تضامن المسلمين".

وختم "‏إن التهديد واضح، ومشترك، ويخشَى تضامن المسلمين".

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