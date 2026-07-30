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إيران

عراقجي: أمن مصر يحظى بأهمية قصوى.. وندعو إلى اليقظة تجاه المخططات
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إيران

عراقجي: أمن مصر يحظى بأهمية قصوى.. وندعو إلى اليقظة تجاه المخططات "الإسرائيلية" 

2026-07-30 23:32
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أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مصر تُعد "صديقًا وشريكًا مهمًا في المنطقة"، مشددًا على أن أمنها "يحظى بأهمية قصوى" بالنسبة لإيران.

وقال عراقجي في منشور له على منصة "اكس": "تُعد مصر صديقًا وشريكًا مهمًا في المنطقة، ويُشكّل أمنها أهميةً قصوى بالنسبة لنا".

وأضاف: "يجب علينا جميعًا أن نكون يقظين تجاه المخططات "الإسرائيلية" وعمليات (العلم الزائف) التي تهدف إلى تقويض السلام الإقليمي"، معتبرًا أن "التهديد واضح، ومشترك، ويخشَى تضامن المسلمين".

وختم "‏إن التهديد واضح، ومشترك، ويخشَى تضامن المسلمين".

الكلمات المفتاحية
مصر الخارجية الايرانية عباس عراقجي
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