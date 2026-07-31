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إيران

بقائي: الهجوم الأميركي على منازل سكنية في جزيرة قشم يُذكّر بأعمال
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إيران

بقائي: الهجوم الأميركي على منازل سكنية في جزيرة قشم يُذكّر بأعمال "داعش" الإرهابية

2026-07-31 08:28
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وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي جريمة الهجوم الأميركي على منازل سكنية في جزيرة قشم جنوب ايران بأنها تُذكّر بأعمال "داعش" الإرهابية.

وأشار بقائي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس" إلى جريمة الحرب التي ارتكبتها الولايات المتحدة الأميركية صباح أمس الخميس في جزيرة قشم، وأسفرت عن استشهاد والديّ أسرة مكونة من خمسة أفراد وطفلهما البالغ من العمر عامين وإصابة طفلي الأسرة الآخرين.

وقال بقائي: "إن الهجوم الإجرامي الذي وقع على منازل مواطنينا الشرفاء في جزيرة قشم، والذي أسفر عن تدمير عدد من المنازل، واستشهاد سائق التاكسي الكادح، قيصر جعفري، وزوجته زهراء جعفري، وطفلهما البريء، سينا، البالغ من العمر عامين، يُفطر قلب كل إنسان واعٍ".

وأضاف: "هذه الجرائم، التي تُذكّر بأعمال "داعش" الإرهابية وتُرتكب تحت شعار "السلام بالقوة" بهدف معاقبة شعبٍ يُصرّ على حقوقه وكرامته واستقلاله، لن تحقق للمجرمين أي اقتدار أو مصداقية".

وخاطب بقائي الأميركيين قائلًا: "مع كل انفجار، ومع كل جريمة، ومع كل حظر، ومع كل تهديد، ومع كل عملية قتل أطفال، تُزيدون الإيرانيين عزمًا وتماسكًا في الدفاع عن وطنهم".
 

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الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني ​إسماعيل بقائي​ العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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