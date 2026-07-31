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إيران

اللواء عبد اللهي: الأميركيون أدركوا أن توابيتهم أصبحت جزءًا من عتادهم العسكري 
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إيران

اللواء عبد اللهي: الأميركيون أدركوا أن توابيتهم أصبحت جزءًا من عتادهم العسكري 

2026-07-31 08:42
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أكد قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي في إيران اللواء الطيار علي عبد اللهي أن الأميركيين أدركوا أن توابيتهم أصبحت جزءًا من عتادهم العسكري في المنطقة.

وكتب اللواء عبد اللهي، في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس": "إن الأميركيين ومرتزقتهم أدركوا اليوم، في أعماقهم، أن توابيتهم باتت جزءًا من تجهيزاتهم العسكرية في المنطقة".

وأضاف اللواء عبد اللهي: "لقد قال ذلك العالم الجليل والقائد الشهيد (آية الله العظمى الإمام الشهيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله تعالى عليه) إن زمن «اضرب واهرب" قد ولى»".

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الجمهورية الاسلامية في إيران الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران مقر خاتم الأنبياء
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