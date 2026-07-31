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إيران

قاليباف: الأميركيون سيدفعون ثمن جرائمهم بحق الأبرياء
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إيران

قاليباف: الأميركيون سيدفعون ثمن جرائمهم بحق الأبرياء

2026-07-31 09:15
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أشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) في إيران محمد باقر قاليباف إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تُعوّض عن هزائمها، في ساحة المعرك،ة بارتكاب الجرائم وإراقة دماء الأبرياء، مشددًا على أن الأميركيين سيدفعون ثمن جرائمهم بحق الأبرياء.

وكتب قاليباف، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، تعليقًا على الهجوم الأميركي الذي استهدف، يوم أمس الخميس، منازل مأهولة في جزيرة قشم جنوب إيران: "إن الولايات المتحدة تُلطّخ يديها بجريمة جديدة كل يوم؛ الهجوم الإرهابي على منازل المدنيين في جزيرة قشم هو استمرار لجرائم ميناب ولامرد".

وأضاف رئيس مجلس الشورى الإسلامي: "الأميركيون اعتادوا على التعويض عن هزائمهم، في ساحة المعركة، بإراقة دماء الأبرياء. سيدفعون الثمن".

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الجمهورية الاسلامية في إيران محمد باقر قاليباف الرد الإيراني على العدوان الصهيوني العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
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