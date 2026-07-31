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إيران

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إيران

الجيش الإيراني يستهدف حظائر الطائرات وأنظمة الاتصالات الأميركية في قاعدة أحمد الجابر

2026-07-31 09:37
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أعلن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الجمعة (31 تموز/يوليو 2026)، أنه رد على الاعتداءات الأميركية التي استهدفت مباني سكنية في جزيرة قشم باستهداف حظائر المقاتلات وأنظمة الاتصالات ومستودعات المعدات العسكرية التابعة للقوات الأميركية، في قاعدة أحمد الجابر في الكويت.

وأصدرت العلاقات العامة للجيش الإيراني بيانًا عسكريًا جاء فيه: "في المرحلة السابعة والعشرين من عملية الصاعقة، وردًا على الاعتداءات الأخيرة للجيش الأميركي الإرهابي على بلادنا والهجوم الوحشي على منزل سكني في جزيرة قشم، استهدفت قبل ساعات «حظائر المقاتلات»، و«أنظمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية»، و«مستودعات المعدات» التابعة لهذا الجيش القاتل للأطفال في قاعدة أحمد الجابر بالكويت، بطائرات الجيش المُسيّرة الانتحارية".

وأوضح البيان أن: "قاعدة أحمد الجابر في الكويت تؤدي دورًا رئيسيًا في العمليات الجوية وعمليات المراقبة الأميركية، وإلى جانب دورها العملياتي، تُعدّ من المراكز الحيوية للدعم الجوي للجيش الأميركي الإرهابي".

وشددت العلاقات العامة للجيش الإيراني على أن الجرائم والعقوبات والتهديدات التي ترتكبها قوات العدوان الأميركي "تجعل إيران أكثر اتحادًا وتماسكًا في دفاعها المقدس.

وأكدت أن: "الهجمات الحاسمة والواسعة والكثيفة للجيش وحرس الثورة الاسلامية جعلت اعتراض الطائرات المُسيّرة والصواريخ الإيرانية بالنسبة للعدو، على الرغم من استخدامه أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطورًا وتعزيزها، أمرًا بالغ الكلفة والصعوبة، ما يضطر العدو الخبيث إلى فرض رقابة شديدة لمنع نشر أخبار الأضرار والقتلى والجرحى"

الكلمات المفتاحية
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