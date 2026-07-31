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فلسطين

الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار ونسف المنازل في غزة
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فلسطين

الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار ونسف المنازل في غزة

2026-07-31 10:29
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تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ295 على التوالي، خرق اتفاق إطلاق النار وإنهاء الإبادة الجماعية في قطاع غزة، فقد شنت سلسلة من الغارات الجوية وعمليات قصف مدفعي وإطلاق النار، تزامنًا مع عمليات نسف منازل المواطنين والمنشآت المدنية، في مناطق متفرقة من القطاع.

هذا؛ وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال نفذت، صباح اليوم الجمعة (31 تموز/يوليو 2026)، عملية نسف كبيرة شمالي قطاع غزة.

كما سُمع انفجار في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، فيما تتواصل أعمال الحفريات وهدم المنازل في منطقتي حوش أبو حسين والطوابين في حي الشجاعية شرقي المدينة. وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية النار جنوب شرقي دير البلح، في المحافظة الوسطى.

كذلك أطلقت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة باتجاه شمال وشرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أصابت بعض الطلقات خيام النازحين، في محيط منطقة النمساوي غربي المدينة.

إلى ذلك؛ أعلنت وزارة الصحة، في قطاع غزة، أن إجمالي عدد الشهداء منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قد بلغ 1214 شهيدًا، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 3977، إضافة إلى انتشال جثة 804 شهداء.

وأفادت إحصائيات الوزارة بارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023،  إلى 73,341 شهيدًا و174,086 إصابة بجروح متفاوتة.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
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