على خلفية زيارة رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن ولقائه مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وفي ظل الحملة التي يقودها إئتلاف "الليكود" ضد حزب "الديمقراطيون" عقب الانتخابات التمهيدية في الكيان، يتعزز "الليكود" هذا الأسبوع بمقعدين ليصل إلى 22 مقعدًا. لكن مع ذلك، لا ينجح معسكر الائتلاف في التعزز، ويبقى عند 49 مقعدًا فقط. هذا ما يتبين من استطلاع "معاريف"، والذي أجرته شركة "لازار للأبحاث" برئاسة الدكتور مناحيم لازار، بالتعاون مع Panel4ALL.

مع ذلك، لا يملك معسكر التغيير، هذا الأسبوع، أغلبية من 61 مقعدًا، ويقف عند 57 مقعدًا. لكن حزب "البيت الصهيوني" برئاسة حيلي تروبر ويوعاز هندل، يتجاوز نسبة الحسم، ويحصل على 4 مقاعد، ويمكنه منح معسكر التغيير الأغلبية.

في معسكر أحزاب المعارضة الصهيونية، يبرز في هذا الأسبوع تراجع حزبي "معًا" و"الديمقراطيون" بمقعدين لكل منهما. ويبقى حزب "يَشَر!"، برئاسة غادي آيزنكوت، الحزب الأكبر، مع 23 مقعدًا. كما تحافظ الأحزاب العربية، والتي تحصل على 10 مقاعد، على قوتها.

في الإجابة عن السؤال: لو أُجريت اليوم انتخابات للكنيست، لأي حزب كنت ستصوت؟ كانت الإجابات:

"يشر!" 23 مقعدًا، "الليكود": 22 مقعدًا، "معًا": 15 مقعدًا، "إسرائيل بيتنا": 10 مقاعد، "الديمقراطيون": 9 مقاعد، "يهدوت هتوراه": 8 مقاعد، "عوتسما يهوديت": 7 مقاعد، "شاس": 7 مقاعد، "الجبهة والعربية للتغيير": 5 مقاعد، "القائمة العربية الموحدة": 5 مقاعد، "الصهيونية الدينية": 5 مقاعد، و"البيت الصهيوني": 4 مقاعد. أما "بلد" (التجمع)، بنسبة 1.8%، و"أزرق أبيض"، بنسبة 1.2%، فلا يتجاوزان نسبة الحسم.

كما يتبين، من استطلاع "معاريف"، أنه إذا أُنشئ حزب جديد برئاسة بني غانتس وأيليت شاكيد ويولي إدلشتاين ودادي سيمحي، فمن المتوقع أن يحصل على تأييد بنسبة 3.8%، أي ما يعادل 4 مقاعد. والتغيير الجوهري الناجم عن دخوله إلى خريطة الأحزاب هو دفع حزب تروبر وهندل إلى ما دون نسبة الحسم، مع تأييد لا يتجاوز 2.4%.

في المجمل، يتعزز معسكر الائتلاف (الليكود)، في هذا السيناريو، بمقعد واحد، ليصل إلى 50 مقعدًا. وتتراجع المعارضة الصهيونية بمقعد واحد إلى 56 مقعدًا، فيما تبقى الأحزاب العربية مع مقاعدها العشرة.

كما يتضح من الاستطلاع أيضًا أن نحو نصف من يعتزمون التصويت لأحزاب المعارضة، بنسبة 45%، يعتقدون أن غادي آيزنكوت يجب أن يقود معسكر الوسط واليسار في انتخابات الكنيست. ويختار 25% نفتالي بينيت لهذه المهمة، و11% أفيغدور ليبرمان، و10% يائير غولان، فيما 9% لا يعلمون.

هذا؛ يوتقدم بينيت على بنيامين نتنياهو، في الملاءمة لرئاسة الحكومة، بفارق 5%، بنسبة 44% مقابل 39% على التوالي، أي بزيادة 1% مقارنة بالاستطلاع السابق. ويتقدم آيزنكوت على نتنياهو بفارق 10%، بنسبة 48% مقابل 38% على التوالي، وهو أكبر فارق منذ بدء المقارنة بين الاثنين. وأمام أفيغدور ليبرمان، يتقدم نتنياهو بتأييد نسبته 43%، مقابل 39% لليبرمان.

كذلك أشارت "معاريف" إلى أن الاستطلاع، والذي أُجري في يومي 29 و30 تموز/يوليو، شارك فيه 501 مستجيب، يشكلون عينة ممثلة للناخبين في الكيان الصهيوني (18 عامًا وما فوق)، من اليهود والعرب. ويبلغ الحد الأقصى لهامش الخطأ في العينة 4.4%.

الكلمات المفتاحية