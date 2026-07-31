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لبنان

طقس لبنان كتل حارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس والحرارة تلامس الـ41 درجة داخلًا
لبنان

طقس لبنان كتل حارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس والحرارة تلامس الـ41 درجة داخلًا

2026-07-31 12:40
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدًا، قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحرّ. تنشط الرياح مساءً جنوب البلاد.

الحال العامة
لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت سيطرة الكتل الهوائية الحارة المتمركزة فوق شبه الجزية العربية والتي تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية، تبلغ ذروتها يوم الأحد حيث تلامس الـ41 درجة في المناطق الداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، حتى يوم الثلاثاء المقبل حيث تنحسر تدريجًا ويتحول الطقس إلى صيفي معتاد. 

 معدل درجات الحرارة لشهر تموز: طرابلس بين 23 و 31م°، بيروت بين 24 و 32م°، زحلة بين 18 و 34 م°.

تحذير: من التعرض المباشر لأشعة الشمس ومن اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية. 

الطقس المتوقع
- الجمعة: قليل الغيوم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تكون أعلى من معدلاتها الموسمية بخاصة فوق الجبال وفي الداخل حيث تسجل 40 درجة في مدينة زحلة ، كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحرّ.
- السبت: قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحرّ. تنشط الرياح مساءً جنوب البلاد.
- الأحد: قليل الغيوم مع ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الداخلية والساحلية وبقاء الأجواء الحارة، تنخفض نسبة الرطوبة وتنشط الرياح أحيانًا جنوب البلاد، لذا نحذر من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.
- الإثنين: قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة في الداخل وانخفاضها بشكل بسيط فوق الجبال وعلى الساحل.

- الحرارة على الساحل من 24 الى 34 درجة، فوق الجبال من 18 الى 33 درجة، في الداخل من 21 الى 40 درجة.
- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارًا، متقلبة ضعيفة ليلًا، سرعتها بين 10 و25 كم/س.
- الانقشاع: متوسط إجمالًا.
- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 65 و 85 ٪
- حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء:29 درجة.
- الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

الكلمات المفتاحية
لبنان الطقس
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