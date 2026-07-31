أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران اليوم الجمعة 31 تموز/يوليو 2026، إصابة ناقلتي نفط مخالفتين وإجبارهما على التوقف في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن أربع ناقلات نفط أخرى غيّرت مسارها وعادت بعد التحذيرات الإيرانية.

وأصدرت العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية بيانًا جاء فيه: "إن أبناء الشعب الإيراني الإسلامي الغيور والصانع للتاريخ في القوة البحرية التابعة للحرس الثوري، إلى جانب استمرار فرض الإدارة الكاملة على مضيق هرمز، يواصلون صون الأمانة التي أودعتموها لديهم، أيها الشعب الإيراني الإسلامي المؤمن والواعي".

أضاف: "في الساعات الأولى من اليوم، تعرضت ناقلتا نفط مخالفتان، بتأثير من تضليل القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إذ ظنتا أنهما تستطيعان العبور من مضيق هرمز عبر مسار غير مُعلن وتحت مرافقة جوية من الجيش الأميركي الإرهابي القاتل للأطفال، من دون الاكتراث بتحذيراتنا، وهما تتحركان في مسار غير آمن وغير قانوني، للإصابة وتوقفتا، فيما غيرت 4 ناقلات نفط أخرى مسارها بسرعة وعادت إلى موقعها".

وأكد الحرس الثوري في بيانه أنه "وردًا على البيان الكاذب لـ"سنتكوم"، أبلغنا الليلة الماضية، جميع مالكي شركات الشحن البحري وشركات التأمين بألا يلتفتوا إلى بيانات "سنتكوم"، وأن يسألوا أولئك الذين انخدعوا وتعرضوا للحوادث".

وجدد البيان تحذير القوة البحرية التابعة للحرس الثورة الإسلامية مرة أخرى من أن التدخلات والأوامر والنواهي غير القانونية التي يصدرها الجيش الأميركي القاتل للأطفال تجاه السفن في المنطقة لن تبقى دون رد.

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