كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي مسِيرات "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد" في صنعاء: مستعدون لأثمان المعركة

لبنان

حزب الله يدين العدوان الأميركي على العراق: تداعياته بالغة الخطورة على المنطقة بأسرها
🎧 إستمع للمقال
لبنان

حزب الله يدين العدوان الأميركي على العراق: تداعياته بالغة الخطورة على المنطقة بأسرها

2026-07-31 15:55
118

أدان حزب الله العدوان الأميركي على العراق، مؤكدًا أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولسيادة العراق واستقلاله، بعدما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وقال حزب الله، في بيان، إن "هذا العدوان السافر والخطير على جهة رسمية عراقية، وبمشاركة دولة عربية، يفتح الباب أمام تداعيات بالغة الخطورة على المنطقة بأسرها، ولا يصب إلا في مصلحة المشروع الأميركي – "الإسرائيلي" الرامي إلى زعزعة استقرار المنطقة، وتفتيت الأمة، وإدخالها في دوامة من التوترات والخلافات والاقتتال".

وأضاف أن "مقتضيات حسن الجوار والعلاقة الأخوية والتاريخية التي تجمع السعودية بالعراق وشعبه كانت تستوجب اللجوء إلى الحوار وفتح قنوات التواصل الدبلوماسية مع الحكومة العراقية لمعالجة أي توتر أو أزمة، بدلًا من الانجرار وراء سياسات العدو الأميركي و"الإسرائيلي" والغرق في مشاريع تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وتفتيت وحدتها".

واعتبر حزب الله أن "إيغال العدو الأميركي في سفك الدم العراقي يكشف مجددًا عن نواياه العدوانية تجاه العراق وشعبه، وسعيه الدائم إلى منع استقراره وتعافيه وإضعاف دوره الوطني والإقليمي في هذه المرحلة الدقيقة، ويؤكد استمرار أطماعه في خيراته وثرواته".

وأكد حزب الله وقوفه إلى جانب العراق وشعبه، داعيًا إلى "موقف عربي وإسلامي ودولي عاجل وحازم ومسؤول لوضع حد للسياسات الأميركية العدوانية، وصون سيادة الدول واحترام القانون الدولي".

وختم الحزب بالتأكيد أن "الصمت إزاء هذه الاعتداءات، والاستمرار في التغاضي عن هذا النهج الخطير والمدمر، لن يؤديا إلا إلى جر المنطقة إلى عواقب خطيرة لا تحمد عقباها".

الكلمات المفتاحية
حزب الله العراق السعودية الولايات المتحدة الأميركية
إقرأ المزيد
المزيد
حزب الله يدين العدوان الأميركي على العراق: تداعياته بالغة الخطورة على المنطقة بأسرها
حزب الله يدين العدوان الأميركي على العراق: تداعياته بالغة الخطورة على المنطقة بأسرها
لبنان منذ ساعتين
بيرم: المقاومة خيار وجودي ولن تنجح الضغوط في كسر إرادة شعبها
بيرم: المقاومة خيار وجودي ولن تنجح الضغوط في كسر إرادة شعبها
لبنان منذ 4 ساعات
بري مدينًا تفجيرات العدو: يجب عدم السكوت على ما حصل والاستسلام لوقائعه
بري مدينًا تفجيرات العدو: يجب عدم السكوت على ما حصل والاستسلام لوقائعه
لبنان منذ 4 ساعات
طقس لبنان كتل حارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس والحرارة تلامس الـ41 درجة داخلًا
طقس لبنان كتل حارة وتحذير من التعرض لأشعة الشمس والحرارة تلامس الـ41 درجة داخلًا
لبنان منذ 5 ساعات
مقالات مرتبطة
مسِيرات
مسِيرات "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد" في صنعاء: مستعدون لأثمان المعركة
عربي ودولي منذ ساعة
حزب الله يدين العدوان الأميركي على العراق: تداعياته بالغة الخطورة على المنطقة بأسرها
حزب الله يدين العدوان الأميركي على العراق: تداعياته بالغة الخطورة على المنطقة بأسرها
لبنان منذ ساعتين
المعاملة بالمثل كاستراتيجية ردع: كيف قيدت إيران حرية الحركة الأميركية؟
المعاملة بالمثل كاستراتيجية ردع: كيف قيدت إيران حرية الحركة الأميركية؟
مقالات منذ 3 ساعات
مسيرة كبرى في صعدة تأييدًا لمعادلة
مسيرة كبرى في صعدة تأييدًا لمعادلة "الحصار بالحصار": جاهزون لمواجهة العدوان
عربي ودولي منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة