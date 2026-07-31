أدان حزب الله العدوان الأميركي على العراق، مؤكدًا أنه يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولسيادة العراق واستقلاله، بعدما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين.

وقال حزب الله، في بيان، إن "هذا العدوان السافر والخطير على جهة رسمية عراقية، وبمشاركة دولة عربية، يفتح الباب أمام تداعيات بالغة الخطورة على المنطقة بأسرها، ولا يصب إلا في مصلحة المشروع الأميركي – "الإسرائيلي" الرامي إلى زعزعة استقرار المنطقة، وتفتيت الأمة، وإدخالها في دوامة من التوترات والخلافات والاقتتال".

وأضاف أن "مقتضيات حسن الجوار والعلاقة الأخوية والتاريخية التي تجمع السعودية بالعراق وشعبه كانت تستوجب اللجوء إلى الحوار وفتح قنوات التواصل الدبلوماسية مع الحكومة العراقية لمعالجة أي توتر أو أزمة، بدلًا من الانجرار وراء سياسات العدو الأميركي و"الإسرائيلي" والغرق في مشاريع تهدف إلى زعزعة استقرار المنطقة وتفتيت وحدتها".

واعتبر حزب الله أن "إيغال العدو الأميركي في سفك الدم العراقي يكشف مجددًا عن نواياه العدوانية تجاه العراق وشعبه، وسعيه الدائم إلى منع استقراره وتعافيه وإضعاف دوره الوطني والإقليمي في هذه المرحلة الدقيقة، ويؤكد استمرار أطماعه في خيراته وثرواته".

وأكد حزب الله وقوفه إلى جانب العراق وشعبه، داعيًا إلى "موقف عربي وإسلامي ودولي عاجل وحازم ومسؤول لوضع حد للسياسات الأميركية العدوانية، وصون سيادة الدول واحترام القانون الدولي".

وختم الحزب بالتأكيد أن "الصمت إزاء هذه الاعتداءات، والاستمرار في التغاضي عن هذا النهج الخطير والمدمر، لن يؤديا إلا إلى جر المنطقة إلى عواقب خطيرة لا تحمد عقباها".

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