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فلسطين

حزب الله يدين اقتحام عصابات المستوطنين عدة قرى قرب نابلس: جريمة جديدة ضدّ الإنسانية
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فلسطين

حزب الله يدين اقتحام عصابات المستوطنين عدة قرى قرب نابلس: جريمة جديدة ضدّ الإنسانية

2026-07-31 18:40
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بيان صادر عن حزب الله حول اقتحام عصابات المستوطنين المغتصبين عددًا من القرى قرب مدينة نابلس:

يدين حزب الله اقتحام عصابات المستوطنين المغتصبين، بحماية مباشرة من قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، عددًا من القرى قرب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وإقامة بؤر استيطانية جديدة، والاعتداء على منازل الفلسطينيين وترويع الأطفال والنساء الآمنين، في جريمة جديدة ضدّ الإنسانية تُضاف إلى السجل الأسود لهذه الغدة السرطانية، وفي اعتداء صارخ على جميع القوانين والمواثيق الدولية، واستكمالًا لسياسة حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها هذا الكيان الغاصب بحق الشعب الفلسطيني.

إن كل المحاولات التي يقوم بها كيان الاحتلال ومستوطنيه الإرهابيين لفتّ عضد الشعب الفلسطيني وثنيه عن حقه المشروع في مقاومة الاحتلال وتحرير أرضه ومقدساته ستبوء بالفشل، فهذا الشعب الأبي والصابر والمضحي، الذي واجه إرهاب الاحتلال ومستوطنيه على مدى عقود، وصمد في وجه الحرب الكونية وحرب الإبادة الشاملة التي شُنّت عليه، لن تزيده هذه الجرائم إلا ثباتًا وتمسكًا بحقوقه، وسيخرج من تحت الركام والرماد أكثر قوةّ وعزمًا وسيواصل مسيرة المقاومة حتى تحرير أرضه من دنس الاحتلال.

إن على الدول العربية والإسلامية واجبًا ومسؤولية شرعية وأخلاقية وإنسانية تفرض عليها التحرك العاجل واتخاذ كل أشكال الضغط لوقف هذه الجرائم المتمادية بحق الشعب الفلسطيني، وعدم تركه وحيدًا في مواجهة هذا الوحش المفترس الذي لا يهدّد فلسطين وحدها، بل يستهدف أمن كل دول المنطقة واستقرارها وخيرات وثروات شعوبها. 

كما آن للمجتمع الدولي، الغارق في سبات عميق، أن يستفيق ويتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، فقد تحول العالم إلى غابة تعبث بها قوى الاستكبار قتلًا وتدميرًا وإفسادًا دون أي رادع أو مساءلة.

الكلمات المفتاحية
حزب الله فصائل المقاومة الفلسطينية نابلس
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