أكد الأمين العام لمنظمة بدر في العراق هادي العامري، الجمعة 31 تموز/يوليو 2026، أن دماء الشهداء "لن تذهب سدى"، مشددًا على أن "الثأر لهم آتٍ".

وخلال زيارته مقر لواء (30) في الحشد الشعبي بسهل نينوى لتقديم التعازي والمواساة إلى عوائل الشهداء، قال العامري، "حضرنا لتقديم التعازي والمواساة إلى عوائل الشهداء ودماؤهم لن تذهب سدى وقطعًا سنأخذ بثأرهم".

وأضاف: "هؤلاء الذين كانوا بالأمس يرسلون المفخخات والانتحاريين عادوا اليوم ليرسلوا الصواريخ".

واختتم العامري تصريحاته بالقول: "سينتصر العراق وسيبقى قويًا وموحدًا".

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