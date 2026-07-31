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لبنان

عون: التفجيرات الضخمة في قلعة الشقيف تهديد مباشر لمسار
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لبنان

عون: التفجيرات الضخمة في قلعة الشقيف تهديد مباشر لمسار "اتفاق الإطار"

2026-07-31 19:00
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أدان رئيس الجمهورية جوزاف عون "الخروق والاعتداءات المستمرة التي تقوم بها "إسرائيل" في الجنوب اللبناني، لا سيما التفجيرات التي تستهدف البنية التحتية والمعالم الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو، وما تسببه من أضرار جسيمة وتداعيات خطيرة تطال معظم قرى الجنوب اللبناني، وتهدد سلامة المواطنين وأمنهم".

‏واعتبر عون في بيان، أن "التفجيرات الضخمة التي سُجّلت اليوم في قلعة الشقيف، وأحدثت موجات أرضية تعادل هزة بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر، بحسب المركز الوطني للجيوفيزياء، تشكل تصعيدًا بالغ الخطورة وانتهاكًا فاضحًا للالتزامات القائمة. كما تمثل تهديدًا مباشرًا للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار، والتزم لبنان تنفيذ موجباته".

‏وأشار إلى أن "توقيت هذه الاعتداءات، عشية الجلسة المقررة في روما لاستكمال النقاش حول تنفيذ إطار العمل الثلاثي، يبعث برسائل سلبية ويقوّض الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار"، داعيًا الجهات الراعية والمجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياتهم، ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تهدد فرص التقدم في المسار الديبلوماسي وتقوّض الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني".

الكلمات المفتاحية
الجنوب جوزاف عون اتفاق العار
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