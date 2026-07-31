Your browser does not support the video tag.

أقامت مؤسسة الشهيد – لبنان معرضًا توثيقيًا على طريق المشاية بين النجف الأشرف وكربلاء المقدسة، عند العمود (395)، ضمن فعاليات زيارة الأربعين، بهدف التعريف بشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان وتعزيز ارتباط الزائرين بسيرتهم من خلال محطات تفاعلية متنوعة.

ويتألف المعرض من أربعة أقسام رئيسة، خُصص أولها لجدارية ضخمة تضم صور شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، علقتها عوائل الشهداء وأقاربهم وأصدقاؤهم. ويتيح هذا القسم للزائرين اختيار صورة أي شهيد وحملها معهم خلال مسيرتهم إلى كربلاء، وأداء مراسم المشاية وإهداء ثوابها لروحه.

ويجسد القسم الثاني مكان آخر خطاب ظهر فيه الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي قبل استشهاده، من خلال إعادة تصميم الخلفية التي ظهر أمامها، ووضع كرسي مماثل لذلك الذي استخدمه خلال الخطاب.

أما القسم الثالث، فيضم معرضًا لصور قادة المقاومة الإسلامية الذين استشهدوا منذ بداية معركة "طوفان الأقصى" عام 2023 وحتى اليوم، وفي مقدمتهم سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، مع عرض تسلسل زمني يوضح تواريخ استشهادهم.

ويختتم المعرض بقسم رابع يجسد مكان آخر خطاب للشهيد السيد حسن نصر الله، حيث أعيد تصميم الخلفية ونوع الكرسي اللذين ظهرا في الخطاب، إلى جانب عرض عمامته داخل صندوق زجاجي.

وقال عضو بعثة مؤسسة الشهيد إلى طريق المشاية بين النجف وكربلاء، روح الله أحمد يحيى، إن المعرض يضم جدارية خاصة بصور الشهداء القادة مرتبة وفق تاريخ استشهادهم، إضافة إلى مجسمين يحاكيان مكان آخر خطاب لكل من الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي وسيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله، فضلًا عن جدارية مخصصة لتعليق صور الشهداء.

وأضاف أن أي زائر يمر بالمعرض يمكنه اختيار صورة أحد الشهداء وحملها طوال طريق المشاية، وأداء الزيارة بالنيابة عنه، في خطوة تهدف إلى إبقاء ذكرى الشهداء حاضرة في وجدان الزائرين.

وأوضح يحيى أن الهدف من إقامة المعرض هو تعريف المشاركين في زيارة الأربعين بشهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، وتعزيز الارتباط العاطفي والمعنوي بهم، ولا سيما في ظل توجه الملايين لإحياء زيارة الإمام الحسين (عليه السلام)، بما يعزز القيم المشتركة المرتبطة بالتضحية والإيثار.

الكلمات المفتاحية