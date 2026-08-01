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القوات المسلحة اليمنية: إجبار 8 سفن نفطية للعدو السعودي على تغيير مسارها
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القوات المسلحة اليمنية: إجبار 8 سفن نفطية للعدو السعودي على تغيير مسارها

2026-08-01 00:32
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أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنه في إطار تثبيت معادلة "الحصار بالحصار"، ونتيجة لإحكام الحظر البحري على السفن النفطية السعودية، تم إجبار ثماني سفن نفطية سعودية على تغيير مسارها والإبحار عبر رأس الرجاء الصالح.

وحيّت القوات المسلحة الشعب اليمني، مشيدةً بخروجه المليوني في الساحات والميادين رغم غزارة الأمطار، معتبرةً ذلك تعبيرًا عن الثبات والصمود ودعم الموقف الوطني.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية التزامها ببذل كل الجهود لإنهاء الحصار المفروض على الشعب اليمني واستعادة حقوقه، مشددةً على مواصلة تنفيذ مهامها حتى تحقيق ذلك.

الكلمات المفتاحية
السعودية اليمن القوات المسلحة اليمنية
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القوات المسلحة اليمنية: إجبار 8 سفن نفطية للعدو السعودي على تغيير مسارها
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