ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره البريطاني إد ميليباند، مساء أمس الجمعة (31 تموز 2026)، بنهج لندن تجاه طهران.

وخلال المكالمة، وصف عراقجي نهج بريطانيا تجاه بلاده بغير اللائق، بما في ذلك قرارها الأخير الذي صنّف القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية (قوات الحرس الثوري) كتهديد للأمن القومي البريطاني، فضلًا عن تواطؤ بريطانيا في الحربين اللتين شنتهما أميركا والكيان الصهيوني على إيران، غير المبرر والمدان، وشدد على ضرورة إعادة النظر في هذا الأمر من قبل الحكومة البريطانية.

ورأى أنّ "السماح للأطراف المعتدية باستخدام أراضي دولة ما لشن هجوم على دولة أخرى يُعتبر عملًا عدوانيًا".

كما أكّد عراقجي أنّ بلاده "عازمة على تنظيم آليات عملية بالتعاون مع سلطنة عمان لإدارة الملاحة البحرية في مضيق هرمز".

من جهته، قال ميليباند إن بريطانيا ليست جزءًا من الحرب ضد إيران وتؤمن بالدبلوماسية لحل القضايا.

وتصاعد منسوب التوتر في العلاقات بين طهران ولندن مؤخرًا على خلفية سماح بريطانيا للولايات المتحدة باستخدام مطاراتها خلال العدوان على إيران، فضلًا عن تصنيف الحرس الثوري الإسلامي كـ"منظمة إرهابية".





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