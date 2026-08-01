تتواصل التحضيرات في العراق المتعلقة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، على كافة الصعد، إذ تواصل العتبة الحسينية المقدسة تنفيذ خطتها الشاملة، من خلال استنفار جميع أقسامها ومؤسساتها الخدمية والطبية والهندسية والتنظيمية والإعلامية، وتسخير إمكاناتها البشرية واللوجستية على مختلف المحاور والطرق المؤدية إلى مدينة كربلاء المقدسة والمنافذ الحدودية، بهدف توفير أفضل الخدمات للزائرين القادمين من داخل العراق وخارجه، بما يسهم في تسهيل أداء مراسم الزيارة وإحياء هذه المناسبة المليونية بأجواء آمنة ومنظمة.

العتبة الحسينية تطلق مراكز متخصصة

من جهته، أطلق قسم العلاقات العامة في العتبة الحسينية المقدسة، وللعام الثاني على التوالي، برنامجًا متكاملًا لخدمة وإرشاد الزائرين الأجانب الوافدين لإحياء زيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، عبر مراكز متخصصة متعددة اللغات تهدف إلى تسهيل أداء مراسم زيارة الاربعين، وتقديم خدمات الترجمة والإرشاد الديني والثقافي، بما ينسجم مع الطبيعة العالمية للزيارة المليونية.

وقال مسؤول شعبة العلاقات الدولية في القسم غيث الحسني إن "اطلاق هذه المراكز جاءت بتوجيه من ممثل المرجعية الدينية العليا، الشيخ عبد المهدي الكربلائي، واستجابة للتزايد المستمر في أعداد الزائرين الأجانب وحاجتهم إلى الإرشاد والتوجيه، سواء فيما يتعلق بالطرق المؤدية إلى العتبات والمزارات المقدسة، أو بالإجابة عن استفساراتهم الشرعية والثقافية، بما يسهم في تسهيل مشاركتهم في الزيارة المليونية".

وأضاف أن "مراكز الإرشاد توزعت على ثلاثة محاور رئيسة، تشمل مدن الزائرين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة ومركز مدينة كربلاء، وتضم مرشدين متخصصين يجيدون عددًا من اللغات العالمية، من بينها الإنجليزية، والألمانية، والفرنسية، والفارسية، والأوردية، إلى جانب لغات أخرى، وذلك بالتعاون مع كلية اللغات في جامعة بغداد".

كما تابع أن "المرشدين يقدمون للزائرين شروحًا وافية عن تاريخ العتبات المقدسة، وآداب الزيارة، والمناسك العبادية، فضلًا عن الإرشاد المكاني والخدمات اللازمة التي تساعد الزائر الأجنبي على أداء زيارته بسهولة ويسر".

وبيّن أن "البرنامج يتضمن أيضًا جانبًا للتوعية والتبليغ الديني، بالتنسيق مع المبلغين في العتبة الحسينية المقدسة وفضلاء الحوزة العلمية في النجف الأشرف، بهدف إيصال الرسالة الدينية والثقافية إلى الزائر بلغته الأم، والإجابة عن مختلف الأسئلة والاستفسارات بما يتناسب مع خلفياته الثقافية".

أسطول متكامل من الآليات والعجلات الخدمية

كما أعلن قسم الآليات في العتبة الحسينية المقدسة عن مواصلة تقديم الخدمات الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، من خلال تهيئة أسطول من الآليات والعجلات الخدمية والنقل.

وقال رئيس قسم الآليات، المهندس علي فؤاد محمد، إن الاستعدادات شملت تجهيز عجلات النقل الداخلي التي ستعمل على نقل الزائرين ضمن المحاور الرئيسة داخل مدينة كربلاء، ابتداء من فلكة التربية وصولًا إلى مناطق القطوعات، ومجسر الضريبة، وسيد جودة، وفلكة المحافظة، وشارع محمد الأمين، ومنطقة القزوينية، بما يسهم في انسيابية حركة الزائرين خلال أيام الزيارة.

وأضاف أن "القسم هيأ أيضًا أسطول النقل الخارجي الذي سيباشر بعمليات النقل العكسي للزائرين ابتداء من يوم (15) صفر، باتجاه منفذ زرباطية الحدودي، مرورًا بعدد من المحافظات، لتسهيل عودة الزائرين بعد انتهاء مراسم الزيارة".

وتواصل كوادر العتبة الحسينية المقدسة، وبتوجيه من ممثل المرجعية الدينية العليا الشيخ عبد المهدي الكربلائي، وبإشراف مكتب التخطيط والمتابعة العامة، بتقديم الخدمات للزائرين عبر موكبها الخدمي في منطقة (الطار) الواقعة على الطريق الرابط بين قضاء عين التمر ومركز مدينة كربلاء، وذلك ضمن الخطة الخدمية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام). ويقدم الموكب يقدم خدماته للزائرين على مدار (24) ساعة، ويضم منظومة متكاملة من الخدمات تشمل توفير وجبات الطعام والشراب، وأماكن السكن والمبيت، فضلا عن الخدمات الصحية والطبية، بما يسهم في تلبية احتياجات الزائرين القادمين إلى مدينة كربلاء المقدسة.

كذلك، أعلنت شعبة التبريد التابعة لقسم المشاريع الهندسية في العتبة الحسينية المقدسة عن توفير منظومة تبريد متكاملة داخل الصحن الحسيني الشريف ومحيطه، ضمن الخطة الخاصة بزيارة أربعين الإمام الحسين (عليه السلام)، بهدف توفير أجواء مريحة للزائرين ومواجهة ارتفاع درجات الحرارة. وتابعت أن "منظومات التبريد الخارجية تسهم في خفض درجة حرارة الأجواء المحيطة بنحو (9) درجات مئوية، الأمر الذي يوفر بيئة أكثر ملاءمة للزائرين خلال أداء مراسم الزيارة".

استعددات في النجف الأشرف

من جانبه، أكد محافظ النجف الأشرف، يوسف گناوي أن الخطة الشاملة الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) تسير وفق المتطلبات المحددة، بل وبأفضل مما خُطط لها، مشيرًا إلى استنفار كامل للأجهزة الأمنية والخدمية بالتعاون مع أهالي المحافظة والمواكب الحسينية.

وقال گناوي في تصريح إن محافظة النجف تشهد حاليًا ذروة حركة الزائرين، كونها تمثل المحور الرئيس للمتوجهين إلى مدينة كربلاء المقدسة، مشيدًا بجهود الأهالي والمواكب والهيئات الحسينية وخَدَمَة الإمام الحسين (عليه السلام) في توفير مختلف الخدمات للزائرين.

وأوضح أن الاستعدادات الحكومية لخطة الزيارة بدأت منذ العام الماضي، من خلال تشخيص التحديات ووضع الخطط المناسبة، مؤكدًا أن جميع الطرق مفتوحة أمام حركة الزائرين ولم تُسجل أي انقطاعات في حركة المركبات.

وأضاف أن الأجهزة الأمنية، ممثلة بقيادة شرطة المحافظة وقيادة قوات الحدود، في حالة استنفار كامل، بالتزامن مع جاهزية القطاع الصحي عبر المستشفيات والمفارز وسيارات الإسعاف، فضلًا عن استمرار الخدمات البلدية وخدمات الماء والكهرباء على مدار الساعة.

وكشف المحافظ عن تشغيل مطار النجف الأشرف الدولي بكثافة عالية، إذ يستقبل حاليًا أكثر من 60 رحلة يوميًا مع استمرار تزايد الأعداد، مؤكدًا جاهزية المطار لاستقبال ما يصل إلى 250 طائرة بعد حصوله على الترخيص الرسمي من سلطة الطيران المدني واستكمال متطلبات السلامة، مشيرًا إلى أن المطار يستقبل أعدادًا كبيرة من الزائرين القادمين من مختلف دول العالم، بالتزامن مع استمرار تدفق الزائرين عبر المنافذ والطرق البرية.

مشاركة أكثر من 15 ألف موكب خدمي وعزائي

وقد أنهى قسم الشعائر والمواكب والهيآت الحسينية التابع للعتبة العباسية المقدسة إجراءات تسجيل أكثر من 15 ألف موكب خدمي وعزائي مشارك في زيارة أربعين الإمام الحسين (عليه السلام).

وقال معاون رئيس القسم السيد قاسم الطرفي إنّ "عدد المواكب المسجلة بلغ أكثر من 15 ألف موكبٍ خدميٍّ وعزائيٍّ توزعت بواقع 2860 موكبًا في محور النجف و 2816 في مركز مدينة كربلاء المقدسة و4447 في محور بغداد و3648 في محور الهندية و15 موكبًا في محور عين التمر و1547 في محور الأحياء و275 موكبًا في طريق الحسينية إضافةً إلى 209 مواكب عربية وأجنبية".

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