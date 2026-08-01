يواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة لليوم 296، عبر تنفيذ غارات وقصف استهدف مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد فلسطينيين اثنين جراء غارات العدو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واستشهد الشاب محمود محمد فطاير متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف نفذته طائرة مسيّرة "إسرائيلية" على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما اغتالت قوات الاحتلال المدرس محمد عبد الناصر الخطيب (36 عامًا)، إثر استهداف سيارته في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وأصيب مواطن بجروح بالغة جراء استهداف طائرة مسيّرة دراجة كهربائية قرب مسجد الاستجابة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

ودمرت طائرات حربية منزلًا في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، فيما أُصيب عشرة مواطنين جراء قصف استهدف عمارة سكنية في محيط مطعم الملكي شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما قصفت طائرات العدو الصهيوني منزلًا في شارع البركة، إلى جانب بركس قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، بينما دمّر مربعًا سكنيًا كاملًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 1214 شهيدًا، إضافة إلى 3977 مصابًا، فيما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 804 شهداء من تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن عدد الشهداء منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفع إلى 73,341 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 174,086.

الكلمات المفتاحية