كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي مقر خاتم الأنبياء: أميركا تسير بوتيرة نحو إشعال حرب إقليمية شاملة

فلسطين

الاحتلال يواصل خرق الهدنة في غزة.. شهداء وعشرات الإصابات بغارات العدو
🎧 إستمع للمقال
فلسطين

الاحتلال يواصل خرق الهدنة في غزة.. شهداء وعشرات الإصابات بغارات العدو

2026-08-01 11:05
74

يواصل جيش الاحتلال خرق اتفاق وقف اطلاق النار في قطاع غزة لليوم 296، عبر تنفيذ غارات وقصف استهدف مناطق متفرقة من القطاع.

وأفادت مصادر في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد فلسطينيين اثنين جراء غارات العدو خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

واستشهد الشاب محمود محمد فطاير متأثرًا بجروح أصيب بها في قصف نفذته طائرة مسيّرة "إسرائيلية" على مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما اغتالت قوات الاحتلال المدرس محمد عبد الناصر الخطيب (36 عامًا)، إثر استهداف سيارته في بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وأصيب مواطن بجروح بالغة جراء استهداف طائرة مسيّرة دراجة كهربائية قرب مسجد الاستجابة في حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

ودمرت طائرات حربية منزلًا في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، فيما أُصيب عشرة مواطنين جراء قصف استهدف عمارة سكنية في محيط مطعم الملكي شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.

كما قصفت طائرات العدو الصهيوني منزلًا في شارع البركة، إلى جانب بركس قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح، بينما دمّر مربعًا سكنيًا كاملًا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 1214 شهيدًا، إضافة إلى 3977 مصابًا، فيما تمكنت طواقم الإسعاف والدفاع المدني من انتشال جثامين 804 شهداء من تحت الأنقاض، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن عدد الشهداء منذ بدء العدوان "الإسرائيلي" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفع إلى 73,341 شهيدًا، فيما بلغ عدد المصابين 174,086.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
الاحتلال يواصل خرق الهدنة في غزة.. شهداء وعشرات الإصابات بغارات العدو
الاحتلال يواصل خرق الهدنة في غزة.. شهداء وعشرات الإصابات بغارات العدو
فلسطين منذ ساعتين
حزب الله يدين اقتحام عصابات المستوطنين عدة قرى قرب نابلس: جريمة جديدة ضدّ الإنسانية
حزب الله يدين اقتحام عصابات المستوطنين عدة قرى قرب نابلس: جريمة جديدة ضدّ الإنسانية
فلسطين منذ 19 ساعة
الاحتلال دمر 97% من المواقع الأثرية والثقافية في غزة
الاحتلال دمر 97% من المواقع الأثرية والثقافية في غزة
فلسطين منذ يوم
حماس: لا تنفيذ لأي خطوة بشأن حصر السلاح قبل انسحاب الاحتلال من قطاع غزة
حماس: لا تنفيذ لأي خطوة بشأن حصر السلاح قبل انسحاب الاحتلال من قطاع غزة
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
الاحتلال يواصل خرق الهدنة في غزة.. شهداء وعشرات الإصابات بغارات العدو
الاحتلال يواصل خرق الهدنة في غزة.. شهداء وعشرات الإصابات بغارات العدو
فلسطين منذ ساعتين
الاحتلال دمر 97% من المواقع الأثرية والثقافية في غزة
الاحتلال دمر 97% من المواقع الأثرية والثقافية في غزة
فلسطين منذ يوم
حماس: لا تنفيذ لأي خطوة بشأن حصر السلاح قبل انسحاب الاحتلال من قطاع غزة
حماس: لا تنفيذ لأي خطوة بشأن حصر السلاح قبل انسحاب الاحتلال من قطاع غزة
فلسطين منذ يوم
الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار ونسف المنازل في غزة
الاحتلال يواصل خرق وقف إطلاق النار ونسف المنازل في غزة
فلسطين منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة