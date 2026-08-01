قال قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المركزي اللواء عبد اللهي إن الولايات المتحدة تسير بوتيرة متسارعة نحو إشعال حرب إقليمية شاملة، ويُعد هذا النهج حصيلة استراتيجية خطيرة تهدف إلى التوسع وفرض هيمنة غير مشروعة على المنطقة بأسرها.

وأضاف: "أثبتت الولايات المتحدة المجرمة في الحرب الأخيرة ضد إيران الإسلامية أنها لا تتورع، في سبيل تحقيق مقاصدها وأهدافها الشيطانية، عن ارتكاب أي أعمال شر أو تدمير ضد مصالح وموارد المسلمين"، معتبرًا أنه "يجب على دول المنطقة الإسلامية أن تعلم أن الولايات المتحدة تستغل رؤوس أموالها وثرواتها وبناها التحتية الحيوية ومواردها الاستراتيجية، بوصفها درعًا دفاعيًا لجيشها المنهك، وفي الوقت نفسه لتعزيز الآلة الحربية والأمنية للكيان الصهيوني الإرهابي قاتل الأطفال".

كما تابع: "لقد أثبتت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأبناء الشعب الشجعان والأبطال في القوات المسلحة وجبهة المقاومة أن ميزان القوى في المنطقة لم يعد يخضع للمعادلات السابقة، وأن عجز الولايات المتحدة عن تحقيق استراتيجياتها العدوانية وغير المشروعة ضد إيران الإسلامية أدى إلى أن يقوم الجيش الأميركي المنهار والكيان الصهيوني المزعوم بشن الحرب وسفك الدماء وارتكاب الأعمال العدائية من خلف متاريس الدول الإسلامية، وفرض كلفة الحرب على حكومات المنطقة".

وأعلن بصراحة أن على الدول الإسلامية أن تتحلّى ببعد النظر، وأن تراقب جرائم الولايات المتحدة، وأن تعيد النظر في تعاونها ومرافقتها لها، وإلا فإن كل دولة تجعل نفسها درعًا دفاعيًا لأميركا المجرمة والمعتدية ستحترق بنيران الحرب.

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