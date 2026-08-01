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لبنان

العدو نفذ تفجيرات هائلة سُمع صداها في قرى الجنوب
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لبنان

العدو نفذ تفجيرات هائلة سُمع صداها في قرى الجنوب

2026-08-01 12:07
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تعيش القرى والبلدات الجنوبية، ولا سيما القرى الواقعة ضمن المنطقة الحدودية والمحاذية لها، ومنها المنصوري، مجدل زون، بيوت السياد، حداثا، حاريص، الطيري وغيرها، حالة من التوتر الشديد، في ظل تصعيد "إسرائيلي" متواصل فمنذ ما بعد منتصف الليل وحتى ساعات صباح اليوم السبت بـ 1 آب 2026، نفذت قوات الاحتلال تفجيرات عنيفة سُمعت أصداؤها في مختلف أنحاء الجنوب.

وكانت قد نفذت قوات الاحتلال تفجيرين في بلدتي طلوسة وحداثا منذ منتصف الليل، فيما واصلت مدفعيتها قصف مرتفعات علي الطاهر، إلى جانب قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة كفرشوبا. 

ونفذت قوات الاحتلال تفجيرًا في محيط بلدة ديرسريان جنوبي لبنان.

كما استهدفت المدفعية "الإسرائيلية" بلدة بيوت السياد ومشاع المنصوري بقصف مدفعي، بالتزامن مع إطلاق رشاشات الاحتلال الثقيلة وتسيير دوريات مؤللة على جانبي الطرق الممتدة من منطقة صف الهوا، وصولًا إلى بنت جبيل.

كذلك، خرقت طائرة العدو المسيّرة أجواء بيروت والضاحية الجنوبية، في استمرار للخرق اليومي للسيادة اللبنانية.
 

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان جنوب لبنان
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