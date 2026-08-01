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إيران

عراقجي: لتعزيز مصالح إيران في إطار توجيهات قائد الثورة الإسلامية
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إيران

عراقجي: لتعزيز مصالح إيران في إطار توجيهات قائد الثورة الإسلامية

2026-08-01 16:32
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أكّد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، السبت 1 آب/أغسطس 2026، "أهمية تعزيز مصالح إيران في إطار توجيهات قائد الثورة الإسلامية".

وتحدّث عراقجي، خلال الاجتماع الـ72 لمجلس الإعلام للحكومة الإيرانية في مقر وزارة الخارجية الإيرانية في طهران، عن "آخر المستجدّات المتعلّقة بقضايا السياسة الخارجية والعلاقات والتطوّرات التي أعقبت مذكّرة التفاهم لإنهاء الحرب والانتهاكات المتكررة للمعاهدة والعدوان العسكري الأميركي على إيران، والجهود والتدابير التي تتخذها أجهزة السياسة الخارجية لاستخدام الأدوات الدبلوماسية لحماية المصالح الوطنية، والمشاورات التي عُقدت لتنظيم آليات العمل بالتعاون مع سلطنة عُمان لإدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز"، وفق ما أوردت وكالة "مهر" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء.

وأشار إلى "الجهود المضاعفة التي تبذلها وزارة الخارجية لتعزيز المصالح العليا للبلاد في إطار تدابير وتوجيهات قائد الثورة الاسلامية (آية الله السيد مجتبى الخامنئي) وتعليمات المجلس الأعلى للأمن القومي".

وبينما قال، إنّ "الإعلام جزء من الحرب الأميركية - الصهيونية المفروضة"، شدّد عراقجي على "الدور المحوري للإعلام في عرض الرواية الحقيقية للدفاع الإيراني المقدّس ضد العدوان الوحشي، فضلًا عن الحفاظ على التماسك والتضامن الوطنيين وتعزيزهما".

كذلك، أشاد وزير الخارجية الإيراني بـ"الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الخارجية في مجالات الدبلوماسية الرسمية والقانونية والدولية والشعبية لشرح منطق الجمهورية الإسلامية الإيرانية والدفاع عن المصالح الوطنية".

الكلمات المفتاحية
عباس عراقجي إيران السيد مجتبى الخامنئي قائد الثورة الإسلامية
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