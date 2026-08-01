شدّد قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، على تمسك المؤسسة العسكرية بكامل التراب الوطني، قائلًا في كلمة وجهها للضباط والعسكريين: "نؤْمن بأنّ كل شبر من أرضنا هو حق لنا، ونرفض بقاء الاحتلال "الإسرائيلي" على أي جزء من ترابنا. لن تذهب تضحيات شهدائنا وجرحانا سدى، وسنواصل الوقوف إلى جانب أهلنا ومواكبة عودتهم مهما بلغت التحديات".

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها العماد هيكل لمناسبة عيد الجيش، شملت قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات بصور، ولواء المشاة الخامس في الشواكير بصور، وفوج التدخل الخامس في كفردونين؛ حيث اطّلع على الأوضاع العملانية والمهمات المنفَّذة في قطاع المسؤولية.

والتقى قائد الجيش خلال الجولة بالضباط والعسكريين وهنّأهم بهذه المناسبة، معربًا عن تقديره لجهودهم وتفانيهم، ومؤكدًا أنّ تضحياتهم النابعة عن قناعتهم وإيمانهم برسالتهم لا تقدَّر بثمن.

وفي إشارة إلى أهمية تحلّي العسكريين بالعزيمة الصلبة، أشار العماد هيكل إلى أنّ لبنان يستمدّ قوّته من الجيش، وأنّ نجاح المؤسسة العسكرية رهنٌ بتضافُر جهود وحداتها وعناصرها جميعًا.

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