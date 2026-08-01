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إيران

الخارجية الإيرانية: إيران ستستخدم جميع أدواتها للدفاع المشروع عن حقوقها وأمنها القومي
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إيران

الخارجية الإيرانية: إيران ستستخدم جميع أدواتها للدفاع المشروع عن حقوقها وأمنها القومي

2026-08-01 22:35
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أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان لها مواصلة الدفاع المقتدر عن كيان البلاد في مواجهة التهديدات والهجمات غير القانونية الأميركية، معلنة أن إيران ستستخدم جميع أدواتها للدفاع المشروع عن حقوقها ومصالحها وأمنها القومي في مواجهة اعتداءات الولايات المتحدة والكيان "الإسرائيلي".

وشددت الخارجية الإيرانية على أن "استمرار الحصار البحري والهجمات على الأهداف العسكرية والمدنية والبنية التحتية الإيرانية يُعد مثالًا على العدوان وانتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة".

وأكد البيان، أن صمت مجلس الأمن وتقاعس الأمين العام للأمم المتحدة إزاء هذه الاعتداءات يتعارضان مع المسؤوليات القانونية الملقاة على عاتق هاتين المؤسستين.

وأشارت الخارجية الإيرانية إلى دور الولايات المتحدة في زعزعة أمن مضيق هرمز وتصعيد التوترات، موضحة أن اختلاق الذرائع بشأن عبور السفن كان غطاءً للإجراءات العسكرية وممارسة الضغوط ضد إيران.

وشدد البيان على أن إيران، إلى جانب إدانتها للاعتداء الأميركي، تؤكد الحفاظ على علاقات ودية مع دول الجوار، ومواصلة الدفاع عن الاستقلال والعزة الوطنية وسيادة البلاد.

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