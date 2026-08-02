بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في اتصال هاتفي، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان استمرار المؤامرات والإجراءات العدوانية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" مساء أمس (السبت 1 آب 2026)، نقلًا عن وزارة الخارجية، بأن عراقجي أشار إلى الجاهزية الكاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لصون سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها وأمنها القومي، مؤكدًا أن أي عدوان أو عمل عدائي من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، أو أي مشاركة أو تعاون من دول المنطقة (في ذلك)، سيُواجه برد حازم ومتناسب من جانب قواتنا المسلحة المقتدرة، وأن المسؤولية عن التداعيات كافة الناجمة عن مثل هذه المغامرات ستقع على عاتق المتسببين إليها.

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