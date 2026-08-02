كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي 3 قتلى بينهم المنفذ بإطلاق نار في مركز تجاري بولاية أيداهو الأميركية

إيران

عراقجي لنظيره السعودي: أي مشاركة من دول المنطقة بالعدوان سيُواجه برد حازم ومتناسب
🎧 إستمع للمقال
إيران

عراقجي لنظيره السعودي: أي مشاركة من دول المنطقة بالعدوان سيُواجه برد حازم ومتناسب

2026-08-02 09:20
58

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في اتصال هاتفي، مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان استمرار المؤامرات والإجراءات العدوانية للولايات المتحدة والكيان الصهيوني في المنطقة. 

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" مساء أمس (السبت 1 آب 2026)، نقلًا عن وزارة الخارجية، بأن عراقجي أشار إلى الجاهزية الكاملة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لصون سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها وأمنها القومي، مؤكدًا أن أي عدوان أو عمل عدائي من جانب الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، أو أي مشاركة أو تعاون من دول المنطقة (في ذلك)، سيُواجه برد حازم ومتناسب من جانب قواتنا المسلحة المقتدرة، وأن المسؤولية عن التداعيات كافة الناجمة عن مثل هذه المغامرات ستقع على عاتق المتسببين إليها.

الكلمات المفتاحية
السعودية ايران العدوان الأميركي - الصهيوني المشترك على إيران
إقرأ المزيد
المزيد
الخارجية الإيرانية: سنوظّف الأدوات المتاحة كافة للدفاع المشروع عن حقوقنا وأمننا 
الخارجية الإيرانية: سنوظّف الأدوات المتاحة كافة للدفاع المشروع عن حقوقنا وأمننا 
إيران منذ 11 دقيقة
عراقجي لنظيره السعودي: أي مشاركة من دول المنطقة بالعدوان سيُواجه برد حازم ومتناسب
عراقجي لنظيره السعودي: أي مشاركة من دول المنطقة بالعدوان سيُواجه برد حازم ومتناسب
إيران منذ ساعة
طهران: أي عدوان من جانب الولايات المتحدة والكيان
طهران: أي عدوان من جانب الولايات المتحدة والكيان "الإسرائيلي" سيُقابل برد حاسم
إيران منذ 9 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 10 ساعات
مقالات مرتبطة
الخارجية الإيرانية: سنوظّف الأدوات المتاحة كافة للدفاع المشروع عن حقوقنا وأمننا 
الخارجية الإيرانية: سنوظّف الأدوات المتاحة كافة للدفاع المشروع عن حقوقنا وأمننا 
إيران منذ 11 دقيقة
عراقجي لنظيره السعودي: أي مشاركة من دول المنطقة بالعدوان سيُواجه برد حازم ومتناسب
عراقجي لنظيره السعودي: أي مشاركة من دول المنطقة بالعدوان سيُواجه برد حازم ومتناسب
إيران منذ ساعة
طهران: أي عدوان من جانب الولايات المتحدة والكيان
طهران: أي عدوان من جانب الولايات المتحدة والكيان "الإسرائيلي" سيُقابل برد حاسم
إيران منذ 9 ساعات
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
العدوان الأميركي - الصهيوني على إيران | تغطية مباشرة
إيران منذ 10 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة