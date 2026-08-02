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3 قتلى بينهم المنفذ بإطلاق نار في مركز تجاري بولاية أيداهو الأميركية
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3 قتلى بينهم المنفذ بإطلاق نار في مركز تجاري بولاية أيداهو الأميركية

2026-08-02 09:23
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قُتل ثلاثة أشخاص، بينهم منفذ الهجوم، وأُصيب شخصان على الأقل في إطلاق نار وقع مساء يوم السبت (1 آب 2026)، داخل منطقة تجارية مزدحمة في مدينة توين فولز في ولاية أيداهو الأميركية، وفقًا لما أعلنته السلطات المحلية.

وقال رئيس شرطة توين فولز ماثيو هيكس إن إطلاق النار وقع قرابة الساعة 2:30 بعد الظهر، بالتوقيت المحلي (20:30 بتوقيت غرينتش)، بالقرب من مطعم "إن آند آوت برغر"، مؤكدًا أن مطلق النار لقي مصرعه ولم يعد يشكل أي تهديد على السكان.

وأضاف هيكس أن الشرطة ما تزال تعمل على تحديد هوية المنفذ وكشف دوافعه، فيما أفاد المتحدث باسم المدينة بأن حصيلة الهجوم بلغت ثلاثة قتلى، بينهم المهاجم، إضافة إلى إصابة شخصين على الأقل.

هذا، وأعلنت شرطة توين فولز إغلاق الطرق المؤدية إلى المنطقة وجسرًا قريبًا فور تلقي البلاغ، فيما تواصل التحقيق في ملابسات الحادث.

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الولايات المتحدة الأميركية
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