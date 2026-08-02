استشهد تسعة مواطنين فلسطينيين، منهم طفلان اليوم الأحد (2 آب 2026)، جراء غارات "إسرائيلية" متفرقة على قطاع غزة، في تصعيد دموي على الرغم من الاتفاق على خريطة طريق لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار.

إلى ذلك، أفاد مصدر فلسطيني باستشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة الهمص في مواصي بلدة القرارة شمال غربي مدينة خان يونس. وأضاف المصدر أن الشهداء هم: محمود زكي الهمص وزوجه الشهيدة فاطمة بهلول وابنهما الطفل أحمد.

كذلك استشهد المسن كمال أبو معيلق (أبو نبهان) وزوجه، وأصيب عدد من المواطنين، جراء قصف الطيران المروحي "الإسرائيلي" شقة سكنية في منطقة المشاعلة جنوبي دير البلح وسط القطاع.

واستشهد المواطن عبد الله عدنان أبو الطيف وزوجه عبير كمال كاظم عنان وطفلهما عزام، جراء قصف من الطيران المروحي "الإسرائيلي" لشقة سكنية في برج السوسي غربي مدينة غزة.

كما استشهد المواطن محمد عبد أبو راس، وأصيب آخرون بنيران الاحتلال في شارع دير اللاتين في البلدة القديمة شرقي مدينة غزة، ووفقًا للمصادر فإن "أبو راس" أفرج عنه من سجن الاحتلال في الأسبوع الماضي.

هذا، وأُصيب عدد من المواطنين جراء قصف مدفعي "إسرائيلي" محيط مفترق “دولة” جنوبي حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع تقدم عدد من الدبابات "الإسرائيلية" في المنطقة وإطلاق النار باتجاه خيام النازحين في مخيم أبو مراحيل.

كما تعرضت المناطق الشرقية، من مدينة غزة، لقصف مدفعي بالتزامن مع قصف نفذه الطيران المروحي شمالي المدينة.

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