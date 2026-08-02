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فلسطين

الضفة الغربية: اعتقالات ومواجهات ومستوطنون يعتدون على شبكة كهرباء مادما
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فلسطين

الضفة الغربية: اعتقالات ومواجهات ومستوطنون يعتدون على شبكة كهرباء مادما

2026-08-02 11:14
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تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الأحد، سياسة الاقتحامات اليومية والاعتقالات والمداهمات في مختلف مدن وقرى الضفة الغربية، وسط إطلاق للرصاص الحي وقنابل الغاز السام باتجاه الفلسطينيين ومنازلهم.

في محافظة بيت لحم، اعتُقل 3 شبان من مخيم الدهيشة جنوبي المدينة عقب دهم وتفتيش منازل ذويهم، وهم: حمزة محمد فوزي سجدية (21 عامًا)، قصي خالد محمد جعفري (25 عامًا)، سيف الدين ياسين خليل جبر (19 عامًا).

كما داهمت قوات الاحتلال منزل عائلة كنعان، في منطقة شارع الصف وسط بيت لحم، وألصقت منشورات تهديدية للمواطنين على جدران مسجد صلاح الدين في المنطقة، إضافة إلى اقتحام بلدة تقوع جنوبي شرق المدينة وإطلاق قنابل الغاز باتجاه المنازل، واقتحام آخر لمخيم الدهيشة شرقي بيت لحم.

في محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من حاجز حوارة، واقتحمت كذلك قرية عوريف جنوبًا. كما طالت الاقتحامات المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، حيث داهمت القوات المنازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت مواطنين اثنين. واقتحمت بلدة تل جنوبي غرب نابلس وداهمت منازل فيها من دون أن يُبلغ عن اعتقالات.

بالتوازي مع ذلك، أقدم مستوطنون، فجر اليوم، على إتلاف وقطع أعمدة الكهرباء خلال هجوم على بلدة مادما جنوبي نابلس، ما أدى إلى تضرر الشبكة في المنطقة الشمالية وانقطاع التيار الكهربائي عنها.

أما في محافظة جنين، فقد اقتحمت قوات الاحتلال قرية فقوعة واحتجزت شابًا، كما داهمت عددًا من المنازل في بلدة دير غزالة، فيما اقتحم مستوطنون سهل قرية عربونة شمالي شرق المحافظة.

في محافظة الخليل، تصاعدت اعتداءات الاحتلال والمستوطنين؛ إذ أقام المستوطنون بؤرة استيطانية جديدة في منطقة "العديسة" في بلدة سعير شمالي المدينة، بالتزامن مع اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.

كما أطلق مستوطن مواشيه في محيط مساكن الأهالي، في منطقة "شعب البطم" في مسافر يطا جنوبي الخليل، بهدف التضييق على المواطنين.

في اعتداءات متفرقة أخرى، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي خلال اقتحامها بلدة عزون شرقي قلقيلية، كما اقتحمت بلدة سنجل شمالي مدينة رام الله في الضفة الغربية.

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