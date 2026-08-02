يواصل العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته في جنوب لبنا،ن في خرقٍ فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث أقدم على تنفيذ تفجيرات كبيرة في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل، سُمع صداها في مناطق جنوبية عدة.

هذا، وألقى جيش العدو مواد متفجرة في منطقة علي الطاهر على عدة دفعات.

كذلك سُمعت، بعد منتصف الليل الفائت، أصوات تفجيرات معادية في محيط بلدة حداثا قضاء بنت جبيل، بالإضافة إلى تنفيذ العدو تفجيرًا في بلدة الطيبة.

كما ألقت القوات المعادية، صباح اليوم الأحد (2 آب 2026)، قنبلة صوتية على منزل مهجور في بلدة المنصوري. هذا يتزامن مع تحليق طيران العدو المسيّر فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية.

الكلمات المفتاحية