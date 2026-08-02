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فلسطين

 12 شهيدًا في غزّة و7 إصابات بينها 4 أطفال بنيران الاحتلال
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فلسطين

 12 شهيدًا في غزّة و7 إصابات بينها 4 أطفال بنيران الاحتلال

2026-08-02 18:06
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استُشهد 12 فلسطينيًا بنيران قوات الاحتلال "الإسرائيلي" في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأحد (2 آب/ أغسطس 2026) وحتى اللحظة، من بينهم 4 استُشهدوا جراء قصف "إسرائيلي" استهدف شقة سكنية في برج السوسي غربي مدينة غزّة.

كما استُشهد مواطنان، أحدهما طفل، وأصيب 8 آخرون إثر قصف نفذته مسيّرة "إسرائيلية" استهدف خيمة في محيط وزارة العمل وسط مدينة غزّة.

وفي خان يونس جنوبي قطاع غزّة، أُصيب مواطن برصاص جيش الاحتلال "الإسرائيلي" في منطقة المسلخ التركي، فيما أُصيبت طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات برصاص الجيش في مخيم حلاوة ببلدة جباليا شمالي القطاع.

وأُصيب 5 مواطنين، بينهم 3 أطفال، ظهر اليوم، جراء غارة نفذتها مسيّرة "إسرائيلية" استهدفت نقطة شحن غربي مدينة خان يونس، كما شنّ الاحتلال غارة بمسيّرة على شارع صلاح الدين في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزّة وصول 7 شهداء إلى المستشفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينهم 6 شهداء جدد وشهيد متأثر بجراحه، إضافة إلى 23 إصابة، جراء العدوان "الإسرائيلي" المتواصل.

وأوضحت الوزارة أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وأضافت أن حصيلة الضحايا منذ استئناف العدوان بعد "وقف إطلاق النار" بلغت 1,230 شهيدًا و4,076 إصابة، إلى جانب 804 حالات انتشال.

وبحسب الوزارة، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزّة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 73,356 شهيدًا و174,185 مصابًا.

ويصادف اليوم، اليوم الـ297 من الخروقات "الإسرائيلية" لاتفاق "وقف النار"، حيث يواصل الاحتلال اعتداءاته على مناطق متفرقة من قطاع غزّة، في سياق الإبادة الجماعية المتواصلة.
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني غزة الاطفال الشهداء
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