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فلسطين

حماس: تصعيد جرائم الاحتلال في غزّة يهدف إلى تعطيل التفاهمات
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فلسطين

حماس: تصعيد جرائم الاحتلال في غزّة يهدف إلى تعطيل التفاهمات

2026-08-02 19:34
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أشارت حركة حماس إلى أن القصف الصهيوني على قطاع غزة منذ صباح اليوم الأحد (2 آب/ أغسطس 2026)، أدى إلى استشهاد أكثر من 18 مواطناً ومسح عائلات من السجل المدني. 

واعتبرت الحركة القصف "تصعيداً متعمداً تنتهجه حكومة مجرم الحرب بنيامين نتنياهو بهدف تعطيل التفاهمات".

وعليه، دعت الحركة الوسطاء إلى التحرك الفوري للضغط على حكومة الاحتلال لوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وإلزامها بوقف عدوانها.

وأكدت حماس أن "الأفعال الوحشية الصهيونية ترقى إلى جرائم وتستدعي تحركاً من المجتمع الدولي في مواجهة خطر الإبادة والتهجير".

ويواصل الاحتلال "الإسرائيلي" إبادة ممنهجة في قطاع غزة، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

ومنذ استئناف العدوان بعد ما يسمى بـ "وقف إطلاق النار"، ارتفعت حصيلة الضحايا في غزة إلى 1,230 شهيداً و4,076 إصابة.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس غزة
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