كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي بقائي: وضع مضيق هرمز لن يعود كما كان وتداعيات أي عدوان ستطال الجميع

عربي ودولي

الشيخ عيسى قاسم: بعض الأنظمة تنساق لإرادة واشنطن وحلفائها
🎧 إستمع للمقال
عربي ودولي

الشيخ عيسى قاسم: بعض الأنظمة تنساق لإرادة واشنطن وحلفائها

2026-08-02 20:05
96

قال المرجع البحريني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم، اليوم الأحد (2 آب/أغسطس 2026)، إنّه لا يخفى على أيّ من أنظمة الحكم الرسمية في الأمة العربية والإسلامية ما تصدره الولايات المتحدة و"إسرائيل"، ممثلةً بتصريحات وبيانات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو، من مواقف وخطط سياسية ومكائد، إلى جانب ما وصفه بثقافة الفرقة المسمومة التي يبثها إعلامهما بهدف تمزيق شمل الأمة.

وأوضح الشيخ قاسم أنّ هذا النهج يستهدف تعميق الانقسام بين الأنظمة الرسمية على المستويين المناطقي والقومي، مع تركيز مكثف على البعدين الديني والمذهبي لإحداث أشد صور التفتيت، والاستمرار في اختلاق المشكلات والفتن الحارقة والمدمرة، مشيراً إلى أنّ العمل في هذا الاتجاه لا يخفى، وأن الميزانيات الضخمة المخصصة له لا تتوقف، بهدف افتعال صراعات قاسية ومدمرة لإمكانات الجميع وبعثرة الوجود المشترك.

وأضاف أنّه، رغم التفات الجميع إلى المؤامرة العدوانية التي تستهدف العرب وغير العرب من الأمتين العربية والإسلامية، فإن عدداً غير قليل من الدول الداخلة في دائرة الاستهداف يندفع إلى الاشتراك في اختلاق العداوات والحروب البينية تحت عنوان الطائفية والمذهبية، بصورة صارخة أو خاضعة للاتفاق والتخفي.

واعتبر الشيخ قاسم أنّ هذه الممارسات توحي وكأنّه "يلذ لها أن يحترق كل من البيت العربي والإسلامي"، وأنّ "عيون هؤلاء الناس لا تقر إلا مع انسياق الأمتين معاً انسياق العبيد الأذلاء لإرادة الاستكبار والطاغوتية الأميركية المتحالفة مع الكيان الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين، بدعم مستمر من أكثر الأنظمة الرسمية العربية".
 

الكلمات المفتاحية
البحرين الولايات المتحدة الأميركية الخليج الشيخ عيسى قاسم
إقرأ المزيد
المزيد
الأمم المتحدة: 22 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات
الأمم المتحدة: 22 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدات
عربي ودولي منذ 46 دقيقة
الشيخ عيسى قاسم: بعض الأنظمة تنساق لإرادة واشنطن وحلفائها
الشيخ عيسى قاسم: بعض الأنظمة تنساق لإرادة واشنطن وحلفائها
عربي ودولي منذ ساعتين
رئيس ولاية شمال شرق الصومال: باب المندب وراء اعتراف
رئيس ولاية شمال شرق الصومال: باب المندب وراء اعتراف "إسرائيل" بـ"أرض الصومال"
عربي ودولي منذ 3 ساعات
3 قتلى بينهم المنفذ بإطلاق نار في مركز تجاري بولاية أيداهو الأميركية
3 قتلى بينهم المنفذ بإطلاق نار في مركز تجاري بولاية أيداهو الأميركية
عربي ودولي منذ 12 ساعة
مقالات مرتبطة
الشيخ عيسى قاسم: بعض الأنظمة تنساق لإرادة واشنطن وحلفائها
الشيخ عيسى قاسم: بعض الأنظمة تنساق لإرادة واشنطن وحلفائها
عربي ودولي منذ ساعتين
3 قتلى بينهم المنفذ بإطلاق نار في مركز تجاري بولاية أيداهو الأميركية
3 قتلى بينهم المنفذ بإطلاق نار في مركز تجاري بولاية أيداهو الأميركية
عربي ودولي منذ 12 ساعة
بقائي: دعم العدوان على دولة مسلمة يتعارض مع تعاليم الإسلام وحقوق الجوار
بقائي: دعم العدوان على دولة مسلمة يتعارض مع تعاليم الإسلام وحقوق الجوار
إيران منذ يوم
معضلة الخيارات الأميركية -
معضلة الخيارات الأميركية - "الإسرائيلية" تجاه إيران
مقالات منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة