قال المرجع البحريني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم، اليوم الأحد (2 آب/أغسطس 2026)، إنّه لا يخفى على أيّ من أنظمة الحكم الرسمية في الأمة العربية والإسلامية ما تصدره الولايات المتحدة و"إسرائيل"، ممثلةً بتصريحات وبيانات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو، من مواقف وخطط سياسية ومكائد، إلى جانب ما وصفه بثقافة الفرقة المسمومة التي يبثها إعلامهما بهدف تمزيق شمل الأمة.

وأوضح الشيخ قاسم أنّ هذا النهج يستهدف تعميق الانقسام بين الأنظمة الرسمية على المستويين المناطقي والقومي، مع تركيز مكثف على البعدين الديني والمذهبي لإحداث أشد صور التفتيت، والاستمرار في اختلاق المشكلات والفتن الحارقة والمدمرة، مشيراً إلى أنّ العمل في هذا الاتجاه لا يخفى، وأن الميزانيات الضخمة المخصصة له لا تتوقف، بهدف افتعال صراعات قاسية ومدمرة لإمكانات الجميع وبعثرة الوجود المشترك.

وأضاف أنّه، رغم التفات الجميع إلى المؤامرة العدوانية التي تستهدف العرب وغير العرب من الأمتين العربية والإسلامية، فإن عدداً غير قليل من الدول الداخلة في دائرة الاستهداف يندفع إلى الاشتراك في اختلاق العداوات والحروب البينية تحت عنوان الطائفية والمذهبية، بصورة صارخة أو خاضعة للاتفاق والتخفي.

واعتبر الشيخ قاسم أنّ هذه الممارسات توحي وكأنّه "يلذ لها أن يحترق كل من البيت العربي والإسلامي"، وأنّ "عيون هؤلاء الناس لا تقر إلا مع انسياق الأمتين معاً انسياق العبيد الأذلاء لإرادة الاستكبار والطاغوتية الأميركية المتحالفة مع الكيان الصهيوني المغتصب لأرض فلسطين، بدعم مستمر من أكثر الأنظمة الرسمية العربية".



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