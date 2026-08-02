أكّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أنّ "مذكّرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي نتاج الحكمة الجماعية لأعضاء الفريق المفاوض، وجميعهم متفقون عليها".

وقال بزشكيان، في تصريحات، الأحد 2 آب/أغسطس 2026: "اعتقد أنّ هذه الاتفاقية ستكون محور العلاقات الخارجية لنا في المستقبل. أمن البلاد والمنطقة وحلفاؤنا سيتحسّن بفضل هذه الاتفاقية"، مضيفًا: "يجب أنْ نسعى جاهدين لإجبار العدو على الالتزام بما وقّع عليه".

من جهة أخرى، اعتبر الرئيس الإيراني أنّ "التنسيق بين السلطات الثلاث والقوات المسلحة وسائر أركان النظام (في إيران) كان العامل الأساسي في اتخاذ القرارات الاستراتيجية".

كذلك، أشار بزشكيان إلى أنّ "التنسيق بين السلطات الثلاث والقوات المسلحة كان العامل الأساسي في تحقيق النجاحات الوطنية في وجه تهديدات الأعداء".



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