كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين

إيران

بزشكيان: مذكرة التفاهم ستكون محور علاقاتنا وأمن إيران والمنطقة وحلفائنا سيتحسن بفضلها
🎧 إستمع للمقال
إيران

بزشكيان: مذكرة التفاهم ستكون محور علاقاتنا وأمن إيران والمنطقة وحلفائنا سيتحسن بفضلها

2026-08-02 22:04
21

أكّد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أنّ "مذكّرة التفاهم مع الولايات المتحدة هي نتاج الحكمة الجماعية لأعضاء الفريق المفاوض، وجميعهم متفقون عليها".

وقال بزشكيان، في تصريحات، الأحد 2 آب/أغسطس 2026: "اعتقد أنّ هذه الاتفاقية ستكون محور العلاقات الخارجية لنا في المستقبل. أمن البلاد والمنطقة وحلفاؤنا سيتحسّن بفضل هذه الاتفاقية"، مضيفًا: "يجب أنْ نسعى جاهدين لإجبار العدو على الالتزام بما وقّع عليه".

من جهة أخرى، اعتبر الرئيس الإيراني أنّ "التنسيق بين السلطات الثلاث والقوات المسلحة وسائر أركان النظام (في إيران) كان العامل الأساسي في اتخاذ القرارات الاستراتيجية".

كذلك، أشار بزشكيان إلى أنّ "التنسيق بين السلطات الثلاث والقوات المسلحة كان العامل الأساسي في تحقيق النجاحات الوطنية في وجه تهديدات الأعداء".
 

الكلمات المفتاحية
بزشكيان إيران تفاهم إسلام أباد
إقرأ المزيد
المزيد
بزشكيان: مذكرة التفاهم ستكون محور علاقاتنا وأمن إيران والمنطقة وحلفائنا سيتحسن بفضلها
بزشكيان: مذكرة التفاهم ستكون محور علاقاتنا وأمن إيران والمنطقة وحلفائنا سيتحسن بفضلها
إيران منذ 8 دقائق
بقائي: وضع مضيق هرمز لن يعود كما كان وتداعيات أي عدوان ستطال الجميع
بقائي: وضع مضيق هرمز لن يعود كما كان وتداعيات أي عدوان ستطال الجميع
إيران منذ ساعة
الصحف الإيرانية: ورقة مضيق هرمز غيّرت المعادلة 
الصحف الإيرانية: ورقة مضيق هرمز غيّرت المعادلة 
إيران منذ 10 ساعات
 مسؤول إيراني: مليونان و650 ألف زائر غادروا إيران للمشاركة في مراسم الأربعین
 مسؤول إيراني: مليونان و650 ألف زائر غادروا إيران للمشاركة في مراسم الأربعین
إيران منذ 10 ساعات
مقالات مرتبطة
بزشكيان: مذكرة التفاهم ستكون محور علاقاتنا وأمن إيران والمنطقة وحلفائنا سيتحسن بفضلها
بزشكيان: مذكرة التفاهم ستكون محور علاقاتنا وأمن إيران والمنطقة وحلفائنا سيتحسن بفضلها
إيران منذ 8 دقائق
عراقجي: لتعزيز مصالح إيران في إطار توجيهات قائد الثورة الإسلامية
عراقجي: لتعزيز مصالح إيران في إطار توجيهات قائد الثورة الإسلامية
إيران منذ يوم
سيطرة صاروخية إيرانية على سماء الأردن.. ماذا حصل داخل قاعدة موفق السلطي؟
سيطرة صاروخية إيرانية على سماء الأردن.. ماذا حصل داخل قاعدة موفق السلطي؟
إيران منذ يوم
الصحف الإيرانية: في حرب الطاقة من يغلق الطريق ويرفع تكلفته هو الفائز
الصحف الإيرانية: في حرب الطاقة من يغلق الطريق ويرفع تكلفته هو الفائز
إيران منذ يوم
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة