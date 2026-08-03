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لبنان

العدو يواصل خروقاته جنوبًا.. تفجيرات وحرائق وخرق للأجواء اللبنانية
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لبنان

العدو يواصل خروقاته جنوبًا.. تفجيرات وحرائق وخرق للأجواء اللبنانية

2026-08-03 07:56
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واصل العدو "الإسرائيلي"، أمس الأحد وحتى منتصف الليل، اعتداءاته على البلدات والقرى الجنوبية، منفذًا غارات وتفجيرات وعمليات تمشيط، إلى جانب إشعال حرائق، فيما واصلت المسيّرات المُعادية خرق الأجواء اللبنانية فوق مناطق الجنوب والبقاع والعاصمة بيروت.

وشهدت بلدة حداثا عدة تفجيرات، فيما سُجّل تفجيران كبيران في منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون، إضافة إلى تفجيرين في بلدة الطيبة.

وفي سياق الاعتداءات، ألقت محلّقات مُعادية قنابل متفجرة وحارقة على مرتفعات علي الطاهر، كما ألقت محلّقة أخرى قنبلة صوتية في بلدة المنصوري، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف بلدة شمع.

كما نفذت قوات الاحتلال عمليات تمشيط وإطلاق نار من جهة مدينة الخيام باتجاه الأطراف الشمالية لبلدة الخيام، ما أدى إلى إصابة سيارة.

وامتدت الاعتداءات إلى عمليات إحراق، إذ أضرمت قوات الاحتلال النار في منازل تقع في منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون، كما أشعلت حرائق في أحراش الزيتون في بلدتي الطيبة ويارون.

وفي موازاة ذلك، أوضح الجيش اللبناني أن إصابة العسكريين في بلدة كفرا نجمت عن انفجار جسم مشبوه، مؤكدًا أن التحقيقات لا تزال مستمرة.
 

الكلمات المفتاحية
لبنان الكيان الصهيوني الجنوب العدوان الإسرائيلي
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