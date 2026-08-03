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فلسطين

23 شهيدًا وعشرات الجرحى في غزة مع استمرار خروقات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار
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فلسطين

23 شهيدًا وعشرات الجرحى في غزة مع استمرار خروقات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار

2026-08-03 11:18
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يواصل جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، في قطاع غزة، لليوم الـ298 على التوالي، بشن غارات واستهدافات طالت مناطق متفرقة من القطاع، وأسفرت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية عن استشهاد 23 فلسطينيًا وإصابة العشرات، وفقًا لمصادر طبية.

في مدينة غزة، استشهد أربعة فلسطينيين جراء غارة "إسرائيلية" استهدفت سيارة كانت تقلهم خلف المحكمة الشرعية وسط المدينة، وهم: جلال نافذ محمود صبيح وأحمد محمد ناصر شلدان وياسر تيسير مصباح عودة وأبو مصعب عباس.

كما استشهد ثلاثة فلسطينيين، وأصيب ستة آخرون في غارة استهدفت شارع الثورة في حي الرمال غربي مدينة غزة، والشهداء هم: رمضان إسماعيل أبو عودة، ومحمود فرج معروف، وأحمد ياسين قاسم.

في وسط القطاع، استشهد الشقيقان محمد وحازم عطية جبر إثر قصف استهدف سيارتهما عند مدخل مدينة دير البلح.

في شمال قطاع غزة، استشهد محمد هاني حسين (العر) جراء قصف استهدف محيط مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا، لينضم إلى والده وثلاثة من أشقائه الذين استشهدوا في هجمات سابقة.

كما أعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطينيين متأثرين بجراح أُصيبا بها في غارات "إسرائيلية" سابقة، وهما: أحمد مؤمن النجار الذي أُصيب قبل أيام في قصف استهدف جباليا البلد، وسعيد أحمد البطش الذي استشهد متأثرًا بإصابته بعد نحو شهر من تلقيه العلاج.

وفقًا لوزارة الصحة في غزة، بلغ إجمالي ضحايا الخروقات "الإسرائيلية"، منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول 2025، 1230 شهيدًا و4076 مصابًا، إضافة إلى انتشال جثامين 804 شهداء من مناطق متفرقة.

بذلك، ترتفع حصيلة الحرب على قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول 2023، إلى 73,356 شهيدًا و174,185 مصابًا، بحسب أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

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فلسطين المحتلة غزة وقف إطلاق النار
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