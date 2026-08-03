كشف موقع "ذا وور هورس" الأميركي عن معطيات جديدة حول حجم الخسائر التي تكبّدها الجيش الأميركي خلال الحرب مع إيران، مشيرًا إلى تسجيل 653 إصابة في صفوف القوات الأميركية، من بينها 64 إصابة لضباط من الرتب العليا.

وبحسب التقرير، توزعت الإصابات بين مختلف الأفرع العسكرية، حيث سُجلت 64 إصابة في سلاح البحرية، و51 إصابة في القوات الجوية، و19 إصابة في صفوف قوات المارينز.

وأضاف الموقع أن 170 جنديًا أميركيًا على الأقل تعرضوا لإصابات في الرأس منذ بداية الحرب، في مؤشر على شدة الضربات التي استهدفت القوات الأميركية.

ولفت التقرير إلى أن الهجوم على ميناء الشعيبة شكّل الحدث الأكثر دموية بالنسبة للقوات الأميركية خلال الحرب، إذ أسفر عن مقتل ستة جنود أميركيين، في أكبر حصيلة قتلى تتكبدها واشنطن في هجوم واحد خلال المواجهة.

"ذا وور هورس": الهجوم على ميناء الشعيبة شكّل الحدث الأكثر دموية بالنسبة للقوات الأميركية خلال الحرب





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