قال محلل الشؤون العسكرية في القناة "i24 news" يوسي يهوشع إن المعنيين في المؤسسة الأمنية والعسكرية في "إسرائيل" يشعرون بالإحباط من تصرفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بعد أن ألغى الهجوم الواسع الذي كان مخططًا له في نهاية الأسبوع الماضي. وفي الوقت نفسه، هناك تخوف من أن تصرفاته تضر بالردع الأميركي وكذلك بردع "إسرائيل".

وبحسب يوسي يهوشع، فإن المعنيين في المؤسسة الأمنية والعسكرية يفهمون أن ترامب لم يرغب بأن تنضم "إسرائيل" للهجوم، لكنهم رفعوا حالة التأهب خشية أن إيران ستبدأ بضربة مفاجئة. وفي هذه الأثناء، ناقشت "إسرائيل" ما إذا كان يجب شن هجوم استباقي أو انتظار الولايات المتحدة والانضمام إذا تعرضت لهجوم.

كما أشار إلى أن التقديرات في "إسرائيل" هي أن إيران ستحاول جر الولايات المتحدة إلى مواجهة أخرى، وأن ترامب سينفذ في النهاية تهديداته، وفي هذه الأثناء، وبعد يوم من الهدوء، تزداد الثقة الإيرانية بالنفس قوة، بحسب تعبيره.

وقال: "في وقت سابق أمس أُفيد في صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن ليس كل دول الخليج تدفع باتجاه تهدئة الوضع مع إيران. بعضها، مثل الإمارات العربية المتحدة، ضغطت في الأيام الأخيرة على الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاتخاذ إجراء أكثر حزمًا ضد الجمهورية الإسلامية"، مردفًا: "في الوقت نفسه، تتواصل الجهود للتوصل إلى وقف إطلاق النار، بينما سجل الوسطاء تقدمًا جديدًا في خطة فتح مضيق هرمز، وضغطت بعض دول الخليج على الرئيس لدفع الحوار مع طهران. وقد قدم الوسطاء القطريون أول أمس لإيران اقتراحًا جديدًا لفتح مضيق هرمز. وقد رد الدبلوماسيون الإيرانيون بشكل إيجابي على ذلك، مما أثار الآمال في أن يكون هناك احتمال قريب للتوصل إلى تسوية، بحسب الوسطاء".

كذلك، تابع يهوشع أنه "أفيد أيضًا أنه قبل ساعات قليلة فقط من إعلان ترامب، أجرى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مكالمة هاتفية معه وحثه على إجراء حوار من أجل تقليل التصعيد في المنطقة. كما طلب ولي العهد توضيحات بشأن الاستراتيجية الأميركية تجاه إيران وبشأن الهجمات المخطط لها".

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