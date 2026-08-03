أكد عميد التربية والشباب في الحزب السوري القومي الاجتماعي إيهاب المقداد أن المقاومة هي السبيل الوحيد للخروج من سيطرة العدو الصهيوني على أرضنا وممتلكاتنا، معتبرًا أنه على كل إنسان حر في أمتنا أن يدرك ما يحدث من أمور نافية لكل معاني الإنسانية والأخلاق التي يفتعلها العدو الصهيوني بحق شعوب أمتنا، والتي يثبت يوميًا من خلالها أنه عدو طامع يسعى للسيطرة على كامل المنطقة.

وفي حديثٍ خاص لموقع "العهد" الإخباري، شدّد المقداد على أن "الحاجة اليوم باتت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى إلى توحيد الجهود بين مختلف الأحزاب والقطاعات واللجان، والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة هذا العدو الجائر، الذي يعمل على مختلف المستويات لزرع الانقسام بين أبناء الوطن، ويسعى إلى تحقيق أي تقدّم يخدم أهدافه في زعزعة استقرار البلاد وإضافته إلى قائمة إنجازاته الوهمية".

وأضاف أن "القضية الفلسطينية تمرّ في هذه المرحلة بأخطر الظروف، في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم ومجازر يومية، حيث نشهد سقوط عشرات الشهداء في غزة، إلى جانب استمرار الانتهاكات في الجنوب اللبناني. ومن هذا المنطلق، فإن مسؤوليتنا تقتضي أن نكون يدًا واحدة في مواجهة الكيان الصهيوني، والعمل على حماية وحدة الصف في وجه التحديات".

كما أضاف أن "هذا العدو أثبت أنه كيان هش، رغم امتلاكه ترسانة عسكرية متطورة، ورغم حصوله على دعم قوى عالمية، وامتلاكه مختلف أشكال النفوذ التي توظّف لخدمته في المنطقة. إلا أنه عجز عن تحقيق أي تقدّم فعلي أمام إرادة وقوة مجاهدي المقاومة في الدفاع والتصدي حتى آخر رمق، الذين أثبتوا أنهم أبناء هذه الأرض، وأن أي قوة احتلال لا يمكنها اغتصاب أرضٍ رُويت بدماء الشهداء على مدى عقود".

وختم العميد المقداد بالقول: "نحن في لبنان لن نتراجع عن الدفاع عن أرضنا، سنبقى واقفين في وجه العدو المتغطرس وستبقى نناضل دائمًا وأبدًا".

الكلمات المفتاحية