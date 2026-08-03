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إيران

الحرس الثوري يعلن إسقاط مُسيّرة أميركية من طراز
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إيران

الحرس الثوري يعلن إسقاط مُسيّرة أميركية من طراز "MQ-9" في أجواء مضيق هرمز

2026-08-03 18:08
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أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران، اليوم الاثنين 03 آب/أغسطس 2026، إسقاط طائرة أميركية مُسيّرة من طراز "MQ-9" في أثناء تحليقها في أجواء مضيق هرمز، مؤكدًا أن وحدات الدفاع الجوي تعاملت مع الطائرة بعد رصدها في المجال الجوي للمنطقة.

وأوضح الحرس، في بيان، أن عملية الإسقاط جاءت عقب رصد الطائرة المُسيّرة وهي تنفذ مهمة استطلاعية في منطقة تعد من أكثر الممرات البحرية حساسية على المستوى الدولي، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوي الإيرانية تمكنت من استهدافها وإسقاطها بنجاح.

وأكد البيان أن القوات المسلحة الإيرانية تراقب بصورة مستمرة أي تحركات أو أنشطة عسكرية في محيط الحدود والأجواء الإيرانية، وأنها ستتعامل بحزم مع أي اختراق أو تهديد يستهدف أمن البلاد وسيادتها.

ويأتي الإعلان عن إسقاط الطائرة المُسيّرة في ظل استمرار التوتر العسكري في المنطقة، وتصاعد التحركات العسكرية الأميركية والغربية في الخليج، وسط تأكيدات إيرانية متكررة بأن أمن الخليج يجب أن يكون مسؤولية دول المنطقة، وأن أي وجود عسكري أجنبي يسهم في زيادة التوتر وعدم الاستقرار.

وتُعد الطائرة الأميركية MQ-9 من أبرز الطائرات المًسيّرة المخصصة لمهام التجسس والهجوم، وتستخدمها القوات الأميركية في عمليات المراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية، إضافة إلى تنفيذ ضربات دقيقة في عدد من مناطق العمليات حول العالم.

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