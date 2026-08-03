كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو خاص العهد تحقيقات ومقابلات مقالات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

تشييع إمام المستضعفين
المقال التالي سي إن إن: دول الخليج الأكثر خسارةً جراء حروب ترامب

عين على العدو

الكيان الصهيوني يواجه موجة هجرة غير مسبوقة
🎧 إستمع للمقال
عين على العدو

الكيان الصهيوني يواجه موجة هجرة غير مسبوقة

2026-08-03 18:25
75

كشفت دراسة حديثة أعدّتها جامعة "تل أبيب"، عن ارتفاع ملحوظ في أعداد "الإسرائيليين" الذين يغادرون فلسطين المحتلة، لفترات طويلة، في مؤشر يعكس تنامي ظاهرة الهجرة الطويلة الأمد من "إسرائيل".

بحسب الدراسة التي تستند إلى بيانات صادرة عن المكتب المركزي للإحصاء في الكيان الصهيوني، فقد غادر 268,509 مستوطنين صهاينة بين عامي 2023 و2025 لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وهو رقم قياسي في السنوات الأخيرة.

وغادر كذلك، نحو 90,000 مستوطن صهيوني العام الماضي لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وهو رقم استثنائي يفوق بكثير المتوسط في العقد السابق.

وأكد معدو الدراسة أن الحجم الحالي للهجرة لا يشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد حتى الآن، لكنهم يحذرون من أن استمرار هذا الاتجاه قد يضرّ بالاقتصاد والنظام الصحي والمجالات كثيفة المعرفة في المستقبل.

وقال البروفيسور إيتاي آتر؛ المعد الرئيسي للدراسة: "حتى في عام 2025، نشهد أعدادًا مقلقة للغاية من "الإسرائيليين" الذين غادروا البلاد لفترة طويلة. هذه الأرقام في حد ذاتها لا تشكل خطرًا على قدرة "إسرائيل" على الصمود... لكن بالنظر إلى المستقبل - وإذا لم يطرأ أي تغيير - يتزايد القلق من أن الهجرة من "إسرائيل" ستزداد بشكل يهدد أمنها واقتصادها".

وأعرب معدّو الدراسة عن خشيتهم من هجرة جماعية لـ"الكفاءات"، وقالوا: "لقد رصدنا زيادة كبيرة ومقلقة في أعداد الأطباء، وحاملي شهادات الدكتوراة، والمهندسين، والأكاديميين، وأصحاب الدخل المرتفع".

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة الكيان الصهيوني الهجرة مستوطنون
إقرأ المزيد
المزيد
الكيان الصهيوني يواجه موجة هجرة غير مسبوقة
الكيان الصهيوني يواجه موجة هجرة غير مسبوقة
عين على العدو منذ ساعة
مستويات قياسية لتكلفة حرب الكيان منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر
مستويات قياسية لتكلفة حرب الكيان منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر
عين على العدو منذ 4 ساعات
هرئل: تهديدات ترامب لإيران تفقد صدقيتها وتكشف تردده في الحرب
هرئل: تهديدات ترامب لإيران تفقد صدقيتها وتكشف تردده في الحرب
عين على العدو منذ 4 ساعات
"يديعوت": الضفة تغلي
عين على العدو منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
الكيان الصهيوني يواجه موجة هجرة غير مسبوقة
الكيان الصهيوني يواجه موجة هجرة غير مسبوقة
عين على العدو منذ ساعة
ماذا حقّقت السلطة اللبنانية من المفاوضات المباشرة مع العدو؟
ماذا حقّقت السلطة اللبنانية من المفاوضات المباشرة مع العدو؟
خاص العهد منذ ساعتين
من أجل طمس الأدلة سلطات الاحتلال تسحق أَرْفِتَةَ الشهداء وتنقلها مع الركام من غزة
من أجل طمس الأدلة سلطات الاحتلال تسحق أَرْفِتَةَ الشهداء وتنقلها مع الركام من غزة
عربي ودولي منذ ساعتين
الانتحار في جيش الاحتلال.. هل يقود إلى انهياره؟
الانتحار في جيش الاحتلال.. هل يقود إلى انهياره؟
مقالات منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة