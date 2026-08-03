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وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إلى النجف الأشرف اليوم الاثنين 03 آب/أغسطس 2026، في زيارة خاصة للمشاركة في زيارة أربعينية الإمام الحسين (ع).

وأفادت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" الرسمية بأن الوزير عراقجي انضم إلى جموع الزائرين في مدينة النجف الأشرف للمشاركة في مسيرة أربعينية الإمام الحسين (ع)، بالتزامن مع توافد ملايين الزائرين من مختلف أنحاء العالم إلى مدينة كربلاء المقدسة لإحياء المناسبة.

وجاءت مشاركة عراقجي في المسيرة بعيدًا عن الأجواء الرسمية والبروتوكولات الدبلوماسية، حيث سار بين الحشود برفقة الزائرين، في مشهد وثقته عدسات وسائل الإعلام والهواتف المحمولة.

وعقب وصوله إلى النجف الأشرف، أحاط الصحفيون بوزير الخارجية الإيراني طالبين منه الإدلاء بتصريحات، إلا أنه اكتفى بالقول: "لقد وصلت للتو"، في إشارة إلى تركيزه على المشاركة في الأجواء الروحية للزيارة ومرافقة الزائرين في مسيرتهم من النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة.

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