رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب إيهاب حمادة "أن كلام الرئيس الأميركي ترمب عن إلغاء الهجمات على إيران، من أجل مستقبل العالم، وهو بذلك يقرّ بأن أي حرب على إيران سيعرض العالم للخطر، وهو يثبت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشكل لاعبًا رئيسًا على خارطة العالم، وفي الأيام المقبلة سنشهد آثاره في كل المنطقة وبكل تأكيد في لبنان".

وخلال كلمة له في احتفال تأبيني أقيم اليوم الاثنين 03 آب/أغسطس 2026، في حسينية الإمام الصادق (ع) في الهرمل، إحياء لذكرى مرور أربعين يومًا على ارتقاء الشهيد السعيد يحيى حسن صقر، بحضور علماء دين وعوائل الشهداء وفعاليات وحشد من الأهالي، قال النائب حمادة: "لن نسمح للعدو "الإسرائيلي" أن يعود إلى تجربة الـ15 شهرًا بُعيد تفاهم 27 تشرين 2024. وإن للصبر حدودًا، وإن المقاومة ثابتة وجاهزة، ونحن نعلن، وسنحقق ما نعلنه، أن لبنان لن يكون في المسار والركب "الإسرائيلي"".

وختم حمادة قائلاً: "أرضنا ورغم كل ما جرى في القرى والأرزاق، وما ارتقى لنا من شهداء، يشكلون ثمنًا عظيمًا لحريتنا واستقلالنا، وتحقيقًا لانتصارنا".

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