إحياءً لذكرى مرور أربعين يومًا على ارتقاء الشهيد السعيد محمد باقر سمير إسكندر، أقيم في حسينية الإمام علي (ع) في الهرمل، احتفال حاشد حضره علماء دين وعوائل الشهداء وحشد من الفعاليات والأهالي.

وألقى الباحث السياسي الدكتور بلال اللقيس كلمة حزب الله ، والتي جاء فيها: "عملنا بكل جهدنا خلال ثلاث سنوات بطريقتين، الأولى استخدام السلاح مع أعدائنا الأميركيين و"الإسرائيليين"، فيما قمنا بتبريد الأجواء تجاه الداخل والمنطقة للابتعاد عن التوتر، ولتأكيد وحدة الصف العربي والإسلامي رغم الخذلان".

أضاف اللقيس: "بعد ثلاثة أعوام أصبح كل شيء واضحًا، فالذي يقف في الجبهة الأميركية سنتعاطى معه كالأميركي، والذي لم يستفق خلال السنوات الثلاث ولم يستفق أو لم يعنِ له التفجير بـ700 طن في الجنوب، ليس هناك من خطاب سيوقظه، لأنه ميت الإحساس والشعور بالإنسانية والوطنية".

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