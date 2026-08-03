أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية إسحاق دار وجّه دعوة رسمية إلى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لزيارة إسلام آباد في أقرب فرصة ممكنة، وذلك خلال اتصال هاتفي بحثا فيه آخر التطورات الإقليمية والدولية.

وشهد الاتصال استعراض المستجدات الجارية على الساحتين الإقليمية والدولية، إلى جانب مناقشة مسار التحركات الدبلوماسية والتحديات الراهنة.

وأكد إسحاق دار، خلال الاتصال، دعوته الرسمية لعراقجي لزيارة باكستان في أول فرصة ممكنة.

من جانبها، أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن الوزيرين استعرضا آخر التطورات الإقليمية ومسار الجهود الدبلوماسية، وشددا على أهمية مواصلة التعاون والتشاور الوثيق بين البلدين بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.

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