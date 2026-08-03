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الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق: متمسكون بسلاح المقاومة
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الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق: متمسكون بسلاح المقاومة

2026-08-03 23:03
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أكّد الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق أبو حسين الحميداوي، التمسك بسلاح المقاومة في ظل الحرب والأحداث الراهنة، خاصة بعد القصف الأميركي – السعودي الذي استهدف مؤخرًا مقرات الحشد الشعبي في عدد من المناطق العراقية، وأسفر عن وقوع عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وفي بيان أصدره بمناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، وصف الحميداوي القصف الأميركي السعودي بأنه "جريمة بحق أبنائنا"، و"سابقة خطيرة تنذر بتداعيات قد تؤسس لمرحلة جديدة في المنطقة".

وقال الحميداوي: إنّ "ذلك مدعاة إلى تمسكنا بسلاح المقاومة، وعدم التفريط به، بل تطويره وتعظيم ترسانته، والسعي لتنقية فضائنا الأمني، مع التشديد على ضرورة الالتزام التام بالإجراءات الأمنية وحفظ الأسرار، بما يتناسب وحجم التحديات، لردع كل من يريد بنا شرًا في حروب هذه المرحلة؛ تلك الحروب التي لم تنفك عن مواءمة الجهاد العسكري مع الجهاد الإعلامي لمواجهة الأعداء وأذنابهم ببأس شديد وثبات لا يتزعزع".

ونوّه الحميداوي بالمشاركة الواسعة في زيارة الأربعين، مثمنًا جهود القائمين على خدمة الزوار وإدارة العتبات المقدسة ومحافظة كربلاء والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية كانت حاضرة بقوة في فعاليات الزيارة.

ورأى أنّ المشاركين في زيارة الأربعين جسدوا "قضايا الأمة الكبرى في وجدانهم وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، معبرين عن سخطهم على أعداء الأمة والإنسانية من قوى الاستكبار الصهيوأميركي وأذنابهم في المنطقة".

الكلمات المفتاحية
العراق أبو حسين الحميداوي حزب الله العراق أربعين الإمام الحسين
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