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إيران

حرس الثورة: إذا ارتكب الأعداء أي خطأ سنحوّل أرض المواجهة إلى مقبرة لهم
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إيران

حرس الثورة: إذا ارتكب الأعداء أي خطأ سنحوّل أرض المواجهة إلى مقبرة لهم

2026-08-03 23:08
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أكد قائد القوات البرية في حرس الثورة الإسلامية في إيران العميد محمد كرمي أن مقاتلي مناطق العمليات في شمال غربي البلاد على أهبة الاستعداد للتصدي لأي خطأ في الحسابات قد يرتكبه الأعداء الخارجيون أو قادة وعناصر الزمر الإرهابية.

وخلال تفقده مستوى الجاهزية العملياتية والقتالية العالية للمجاهدين في مناطق العمليات شمال غربي إيران اليوم الاثنين 03 آب/أغسطس 2026، أكد العميد كرمي البلاد، أن "القوات البرية في حرس الثورة تتمتع بإشراف استخباري كامل وجهوزية عملياتية في جميع مناطق العمليات في أنحاء البلاد، بما في ذلك مناطق العمليات في الشمال الغربي".

وأضاف العميد كرمي: "بعون الله وقوته، وبالاستفادة من الخبرة الثمينة المتراكمة على مدى سنوات طويلة من الدفاع عن أرض إيران الإسلامية المقدسة، والاعتماد على الإيمان والتكنولوجيا والعلوم الحديثة، فإن مقاتلي مقر حمزة سيد الشهداء (ع) التابع للقوات البرية لحرس الثورة الإسلامية، وتحت إمرة القائد العام للقوات المسلحة، على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي خطأ في الحسابات يرتكبه الأعداء الخارجيون أو قادة وعناصر الزمر الإرهابية، وتحويل هذه الأرض إلى مقبرة جماعية للعناصر الخبيثة والمرتزقة".

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