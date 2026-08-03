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إيران

اللواء رضائي: سنفرض معادلاتنا ونحمي بلادنا حتى آخر قطرة دم
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إيران

اللواء رضائي: سنفرض معادلاتنا ونحمي بلادنا حتى آخر قطرة دم

2026-08-03 23:57
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أكد مستشار قائد الثورة الإسلامية في إيران اللواء محسن رضائي أن الجمهورية الإسلامية ستدافع عن مصالحها بكل قوة.
وقال اللواء رضائي في تصريحات له مساء اليوم الاثنين 03 آب/أغسطس 2026: "خلال 17 يومًا من القتال بعد نقض مذكرة التفاهم، وجّهنا ضربات شديدة إلى أميركا"، مضيفًا: "إذا استمر الحصار البحري الأميركي على إيران، فلن تقف القوات المسلحة الإيرانية مكتوفة الأيدي".

ولفت إلى أن "أميركا كانت قد قبلت في مذكرة التفاهم بالترتيبات الإيرانية في مضيق هرمز، لكنها نقضتها"، موجهًا رسالة حاسمة أكد فيها أن "إيران لن تسمح بأي حال من الأحوال بفتح مسار غير المسار الإيراني في مضيق هرمز".

وشدّد على أنه "حتى لو أدخلت أميركا سفينة حربية إلى المسار غير القانوني في مضيق هرمز فسنستهدفها".

وفي سياق متصل، كشف اللواء رضائي عن أن الجمهورية الإسلامية في إيران كانت مستعدة لمهاجمة ثلاث نقاط أوكرانية، ردًا على استهداف سفينة إيرانية في بحر قزوين، "لكننا ألغينا الهجوم بعد اعتذار أوكرانيا".
واختتم اللواء رضائي تصريحاته بالتأكيد على الموقف الحاسم لطهران، قائلاً: "لسنا دعاة حرب، لكن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد بالكامل، وستدافع عن إيران حتى آخر قطرة دم".
 

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