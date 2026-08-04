أدانت مصر وقطر وتركيا، في بيان مشترك الانتهاكات "الإسرائيلية" المتواصلة في قطاع غزة، ولا سيما استهداف المرافق والمنشآت الصحية، والتي أدت إلى ارتقاء أعداد من الشهداء المدنيين، بينهم نساء وأطفال، معتبرةً أنّ تلك الممارسات "تمثّل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وحذرت الدول الثلاث من أنّ الانتهاكات الإسرائيلية في غزة تقوّض وقف النار خاصة بعد موافقة المقاومة الفلسطينية على خارطة طريق "خطة السلام".

وأكّدت الدول الثلاث، في بيانها، ضرورة التزام "إسرائيل" الكامل بتعهّداتها بموجب القانون الدولي وبنود اتفاق وقف إطلاق النار، مشددةً على أنّ استمرار الانتهاكات يشكّل خرقاً للاتفاق ويقوّض الجهود المبذولة للمضي قدماً في تنفيذ مرحلته الثانية، خصوصًا عقب إعلان حركة حماس والفصائل الفلسطينية موافقتها على خريطة الطريق، بما في ذلك ترتيبات حصر السلاح.

وحذر البيان من "أنّ مواصلة هذه الممارسات تهدّد مسار التهدئة وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع"، داعين إلى توفير الحماية الكاملة للمدنيين والمنشآت الطبية والعاملين في المجال الإنساني، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية إلى جميع أنحاء غزة من دون عوائق.

كما دعا البيان المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته وممارسة الضغوط اللازمة على "إسرائيل" للوفاء بالتزاماتها القانونية وتعهّداتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، بما يضمن استكمال تنفيذ "خطة السلام" التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي وصف التوافق بشأن خريطة الطريق الخاصة بالمرحلة الثانية من الاتفاق بأنه خطوة تاريخية".



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