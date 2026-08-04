أحرز نادي الرياضي لقب بطولة لبنان لكرة السلة للمرّة الـ20 منذ العام 1992 والـ33 في تاريخه بعد فوزه على الحكمة في المباراة السابعة الحاسمة من سلسلة النهائي بنتيجة (100-79) ليحسم السلسلة (4-3) في عدد المباريات، محتفظًا بالكأس للمرة الرابعة على التوالي.

واصل الرياضي سيطرته على كرة السلة اللبنانية. الرياضي بطل لبنان مجددًا، ومرة جديدة على حساب غريمه التقليدي نادي الحكمة، الذي عجز عن التتويج باللقب الغائب عن خزائنه منذ العام 2004.

ربما هذا اللقب هو الأصعب لفريق المنارة في السنوات الأخيرة، بعد أن ذهبت سلسلة النهائي إلى مباراة سابعة حاسمة. ولكن الصعوبات تجعل طعم اللقب أجمل للاعبين والجماهير والأجهزة الفنية، وهذا تحديدًا ما شعر به جمهور الرياضي الذي ملأ بيروت ليل أمس بعد اللقاء احتفالًا بالكأس.

الشعار الذي رفعه مدرب الرياضي أحمد فران منذ المباراة الأولى حافظ عليه، وهو عدم الخسارة في قاعة صائب سلام في المنارة.

فاز الرياضي على أرضه في ثلاث مباريات، وخسر مثلها خارج أرضه، فكانت المباراة السابعة على أرض القلعة الصفراء حيث استفاد أصحاب الأرض من أفضلية الأرض والجمهور بعد تصدرهم للدوري المنتظم، وكان الرياضي على الموعد بأداء قوي جدًا، ودعم جماهيري هائل.

كعادتهم، كان لاعبو بطل لبنان وآسيا على الموعد، وخاصة من اللبنانيين، فأبقوا على اللقب في خزائنهم. قدّم كريم زينون أداءً استثنائيًا في مباراة الأمس، فسجل من داخل القوس وعن خط الرميات الثلاثية محققًا 32 نقطة بينها 6 ثلاثيات، مع دفاع ممتاز على لاعبي الحكمة. وكعادته كان الصربي دوشان ميليتيتش على الموعد فسيطر تحت السلة مسجلًا 24 نقطة، إضافة إلى أداء مميز لكل من علي منصور وأمير سعود وكوات نوي وهايك كيوغوجيان...

وخلال هذا اللقاء المميز، والتتويج، تلقى المخضرم إسماعيل أحمد تكريمًا من إدارة موسوعة غينيس للأرقام القياسية. لاعب الرياضي صاحب الـ50 عاااً، نال هذا التكريم في المباراة الحاسمة، بعد أن أصبح أكبر لاعب في تاريخ كرة السلة يسجل «تريبل دابل» بعمر 49 سنة و243 يومًا وذلك خلال مباراة فريقه في شهر أيار بمواجهة هومنتمن.

فاز الرياضي باللقب رغم خسارته لنجمه وائل عرقجي الذي تعرض لإصابة في المباراة الثانية من السلسلة النهائية، ستُبعده عن الملاعب بمدة 6 أشهر، كما خسر جهود ماركوس جورج هانت للإصابة أيضًا، وهذا اللقب يُحسب للمدرب أحمد فران الذي عرف كيف يصل بفريقه إلى منصة التتويج.

مباراة أمس بدأت متقاربة، إلا أن لاعبي الرياضي عرفوا كيف يتقدمون في الربع الثاني من اللقاء وأنهوه بنتيجة (39-55) ليحافظوا على هذا التقدم في الربعين الثالث والرابع ويخرجوا فائزين.

ومن جهة الحكمة لا شك أن خيبة الأمل كبيرة، بعد بناء فريق قوي مع أجانب على مستوى عالٍ جدًا. لم يعرف الحكمة طريق البطولات بعد، وربما الخبرة هي ما تَنقص اللاعبين، إضافة إلى مشكلة التسرع لدى إدارات الحكمة المتعاقبة، التي تأتي وتستثمر لإحراز اللقب، ولكن أثبت الرياضي مجدداً أن اللقب يأتي بالوقت والهدوء وتراكم الخبرة وبناء فريق منسجم لسنوات.

انتهى موسم 2025 - 2026 واحتفظ الرياضي بالكأس ليكون على موعد الموسم المقبل للدفاع عن لقبه مجددًا.



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