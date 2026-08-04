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فلسطين

الاحتلال يواصل خروقاته في غزة.. قصف مدفعي وعمليات نسف وإطلاق نار
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فلسطين

الاحتلال يواصل خروقاته في غزة.. قصف مدفعي وعمليات نسف وإطلاق نار

2026-08-04 08:52
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واصلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الثلاثاء 04 آب/أغسطس 2026، خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر تنفيذ عمليات قصف مدفعي ونسف لمبانٍ سكنية، إلى جانب إطلاق النار في عدة مناطق من القطاع، في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات الميدانية رغم سريان الاتفاق. 

وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال جددت قصفها للمناطق الجنوبية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع تحركات عسكرية وإطلاق نار في أكثر من محور. وفي البحر، أطلقت الزوارق الحربية التابعة للاحتلال نيرانها باتجاه عرض بحر مدينة خان يونس، في استمرار لاستهداف المناطق البحرية ومنع حركة الصيادين. 

وفي تطور ميداني آخر، فتحت دبابات الاحتلال نيرانها بكثافة تجاه المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، فيما وصلت بعض الطلقات إلى خيام النازحين في محيط منطقة النمساوي غرب المدينة، ما أثار حالة من الخوف والذعر في صفوف العائلات المقيمة هناك. 

وفي المحافظة الوسطى، نفذ جيش الاحتلال عملية نسف استهدفت عددًا من المباني السكنية شمال مخيم البريج، في إطار عمليات التدمير التي تتواصل في مختلف مناطق القطاع. 

وفي خان يونس أيضًا، أدى انهيار جزئي لمنزل تعرض لقصف سابق شمال مدرسة طبريا في حي الأمل إلى أضرار إضافية بالمبنى، دون أن تُسجل أي إصابات. 

وكانت طائرات الاحتلال أغارت الليلة الماضية على مركبة فلسطينية قرب مفترق النابلسي في حي الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين. 

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق الخروقات المتواصلة التي تنفذها قوات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في ظل تصاعد عمليات القصف والتدمير وإطلاق النار والقتل في مناطق متفرقة من قطاع غزة، الأمر الذي يفاقم معاناة السكان ويُبقي الأوضاع الميدانية في حالة توتر دائم.
 

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة قطاع غزة العدوان الصهيوني على غزة
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