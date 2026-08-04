شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الثلاثاء 04 آب/أغسطس 2026، حملة اقتحامات واسعة استهدفت عددًا من محافظات الضفة الغربية، تخللتها عمليات مداهمة للمنازل واعتقالات، وإغلاق لطرق رئيسية، إلى جانب اندلاع مواجهات مع المواطنين في عدة مناطق.

وفي مدينة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" المنطقة الشرقية من المدينة لتأمين اقتحام مجموعات من المستوطنين إلى قبر يوسف، حيث أدوا طقوسًا تلمودية وسط انتشار عسكري مكثف فرضته قوات الاحتلال في محيط المكان.

وبالتزامن مع ذلك، أغلقت قوات الاحتلال شارع عمّان، ما تسبب في عرقلة حركة المركبات، فيما شهد شارع القدس مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه المواطنين، بالتزامن مع استمرار عملية الاقتحام.

وفي محافظة طولكرم، أصيب شخصان بعدما اصطدمت آلية عسكرية تابعة للاحتلال "الإسرائيلي" بمركبة فلسطينية قرب مفرق الشاهد وسط المدينة. وامتدت الاقتحامات إلى بلدتي بلعا شرق طولكرم ودير الغصون شمال المحافظة، حيث داهمت قوات الاحتلال منزل رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، ضمن حملة المداهمات التي نفذتها في المنطقة.

وفي محافظة طوباس، اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مدينة طوباس ومخيم الفارعة جنوبًا، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من منازل المواطنين داخل المخيم، مع استمرار انتشار قواتها العسكرية في المنطقة.

وفي محافظة قلقيلية، توغلت قوات الاحتلال في مدينة قلقيلية وحي كفر سابا، حيث داهمت عددًا من المنازل واعتقلت الأسير المحرر أوس أبو علي، قبل أن توسع عملياتها لتشمل حي زيد وبلدة عزون شرق المحافظة، وسط استمرار حملة المداهمات والاعتقالات.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب المدينة، كما داهمت بلدتي فحمة وكفر راعي، وأطلقت قنابل الصوت خلال عمليات الاقتحام، في وقت شهدت فيه المنطقة انتشارًا عسكريًا.

أما في محافظة الخليل، فقد اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب المدينة، ونفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل، كما اقتحمت بلدة ترقوميا شمال غربي الخليل، وواصلت انتشارها في المنطقة.

وفي الأغوار، اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" حي المصنع في مدينة أريحا، ضمن سلسلة الاقتحامات المتزامنة التي طالت محافظات الضفة الغربية فجر اليوم.

وتواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" تنفيذ حملات اقتحام يومية في مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية، تتخللها مداهمات للمنازل واعتقالات وإغلاق للطرق، إلى جانب استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز خلال مواجهاتها مع المواطنين، في ظل استمرار التصعيد الميداني في مختلف المحافظات.

الكلمات المفتاحية